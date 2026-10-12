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IZVODIO AKROBACIJE

ANKETA Talijan na biciklu u Supertalentu osvojio Zlatni gumb: Je li to zaslužio?

Piše Stela Kovačević,
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ANKETA Talijan na biciklu u Supertalentu osvojio Zlatni gumb: Je li to zaslužio?
Foto: Luka Dubroja
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Fabijan Pavao Medvešek, koji je i sam pokušao izvesti neke od Jonathanovih trikova, nije skrivao oduševljenje: Rekao mu je: 'Ova razina je svemirska'

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Najveći spektakl večeri priredio je Jonathan Rossi, kojem je bicikl puno više od prijevoznog sredstva. Na audiciji je pokazao nevjerojatne trikove i akrobacije, demonstrirajući preciznost, balans i zavidnu fizičku spremu. U jednom trenutku na pozornici mu se pridružio i Frano Ridjan, a njegov nastup cijelu je publiku i žiri podigao na noge.

Foto: Luka Dubroja

Fabijan Pavao Medvešek, koji je i sam pokušao izvesti neke od Jonathanovih trikova, nije skrivao oduševljenje:

- Ova razina je zaista svemirska, i sam sam učio trikove pa znam koliko je to teško.

Foto: Luka Dubroja

Ipak, najveće iznenađenje uslijedilo je kada je Davor Bilman njegov nastup nagradio zlatnim gumbom.

- Ovo je apsolutni hit. Imao sam priliku probati neke trikove. Istinski se ovome divim i ja te želim vidjeti ponovno - poručio je Bilman, nakon čega je Jonathan osigurao izravan prolazak u polufinale.

Što vi mislite, je li zaslužio Zlatni gumb? Svoje mišljenje dajte nam u anketi.

Je li Jonathan Rossi zaslužio Zlatni gumb?

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