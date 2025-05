ANKETA Tko vam je bio najbolji u prvom polufinalu Eurosonga?

Sinoć se u švicarskom Baselu održala prva polufinalna večer Eurosonga na kojoj je nastupio i hrvatski predstavnik Marko Bošnjak s pjesmom 'Poison Cake'. Od 15 izvođača, samo njih 10 prošlo je u finale koje se održava u subotu 17. svibnja - Norveška, Albanija, Švedska, Island, Nizozemska, Poljska, San Marino, Estonija, Portugal, Ukrajina prošle su u veliko finale.

Direktno u finale, iz ove, prve polufinalne večeri, idu još predstavnici Švicarske, kao zemlje domaćina, te predstavnici Italije i Španjolske kao pripadnici grupe 'Big 5'.

Ovo su svi izvođači u prvom polufinalu:

1. Island - VÆB - RÓA

2. Poljska - Justyna Steczkowska - GAJA

3. Slovenija - Klemen - How Much Time Do We Have Left

4. Estonija - Tommy Cash - Espresso Macchiato

5. Španjolska - Melody - ESA DIVA (izravni plasman u finale)

6. Ukrajina - Ziferblat - Bird of Pray

7. Švedska - KAJ - Bara bada bastu

8. Portugal - NAPA - Deslocado

9. Norveška - Kyle Alessandro - Lighter

10. Belgija - Red Sebastian - Strobe Lights

11. Italija (izravni plasman u finale) - Lucio Corsi - Volevo essere un duro

12. Azerbajdžan - Mamagama - Run With U

13. San Marino - Gabry Ponte - Tutta L'Italia

14. Albanija - Shkodra Elektronika - Zjerm

15. Nizozemska - Claude - C'est La Vie

16. Hrvatska - Marko Bošnjak - Poison Cake

17. Švicarska (izravni plasman u finale) - Zoë Më - Voyage

18. Cipar - Theo Evan - Ssh

Tko vam je bio najbolji?