ANKETA Tko vam je bio najbolji u prvom polufinalu Eurosonga?

U prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga u Beču predstavilo se 15 zemalja, a to su Moldavija, Švedska, Hrvatska, Grčka, Portugal, Gruzija, Finska, Crna Gora, Estonija, Izrael, Belgija, Litva, San Marino, Poljska i Srbija.

Osim njih, nastupili su i predstavnici Italije i Njemačke, koji se ne natječu u polufinalu, već tradicionalno idu direktno u finale. Italija je na Eurosong poslala Sal Da Vincija s pjesmom 'Per sempre si', a Njemačku predstavlja Sarah Engels s pjesmom 'Fire'.

Večer je otvorio Satoshi iz Moldavije s pjesmom 'Viva Moldova!'

Nakon njega nastupila je predstavnica Švedske, Felicia, s pjesmom 'My System'.

Boje Hrvatske branila je grupa Lelek s pjesmom 'Andromeda'. Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak na eurovizijsku su pozornicu donijele snažnu etno-pop atmosferu inspiriranu starim običajem sicanja i tradicijskim motivima.

Grčku je predstavljao Akylas Mytilinaios s pjesmom 'Ferto'.

Na eurovizijsku pozornicu vratila se i gruzijska grupa Bzikebi s pjesmom 'On Replay'. Publika ih pamti još iz 2008. godine, kad su pobijedili na Dječjem Eurosongu s pjesmom 'Bzz..'.

U prvoj polufinalnoj večeri su nastupili i favoriti Eurosonga. Finsku su predstavili slavna violinistica Linda Lampenius i pop-rock pjevač Pete Parkkonen s pjesmom 'Liekinheitin'.

Crnu Goru predstavljala je Tamara Živković s pjesmom 'Nova zora'.

Izrael je predstavljao Noam Bettan s pjesmom 'Michelle', dok je Belgiju predstavljala Essyla, pravim imenom Alice Van Eesbeeck, s pjesmom 'Dancing on the Ice'.

Litvu je predstavljao Lion Ceccah s pjesmom 'Sólo Quiero Más'. Osim po glazbi, poznat je i kao jedno od najprepoznatljivijih lica litavske drag scene, a pažnju je privukao i vizualno raskošan nastup s velikom metalnom konstrukcijom koja se tijekom pjesme rastavlja pomoću elektromagneta.

Za San Marino nastupila je Senhit s pjesmom Superstar, a s njome je nastupio i Boy George, dok je Poljsku predstavljala Alicja Szemplińska s pjesmom 'Pray'.

Prvu polufinalnu večer zatvorila je srpska grupa Lavina s pjesmom 'Kraj mene'. Bend iz Niša predvodi Luka Aranđelović, a članovi su ranije otkrili kako je pjesma nastala iz frustracije i borbe alternativnog metal benda za prostor na regionalnoj sceni.