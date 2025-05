ANKETA Tko vam je bio najbolji u 'Tvoje lice zvuči poznato'?

Na nastupu mi je bilo sjajno i odlično! Jako sam sretan što sam pobijedio, što su kolege bile fantastične i što su prepoznali moj trud i rad. Zadovoljan sam i komentarima žirija, oni su tu da nas stimuliraju za dalje, poručio je Domagoj Nižić nakon što je u devetoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' oduševio publiku i žiri.

Izveo je bezvremenski hit 'Viva Las Vegas' Elvisa Presleyja i pobijedio.

Osim Domagoja, publiku i žiri zabavili su Meri Andraković, Marcela Oroši, Devin Juraj, Mada Peršić i Stela Rade. Meri je donijela duh Saše Lošića Loše s pjesmom 'Lovac i košuta'.

- Možda će ljudima kada budu gledali izgledati i zvučati lako, međutim, morala si ući u ove starke. Čini mi se da si večeras beskrajno uživala u ovome - rekao je Mario Roth.

- Izazovno je jer je Pink luda i puna energije. Već osjećam taj adrenalin! - rekla je Stela prije nego što je izvela pjesmu 'Raise Your Glass' pjevačice Pink.

Dalmatinski šarm u show je unio Devin Juraj, koji je u liku Mile Hrnića izveo hit pjesmu 'Marijana'.

- Stvarno pohvale sve idu maski! Milo Hrnić je ispred nas u malo većem izdanju. Devine, mene si vratio u moje djetinjstvo - komentirala je Renata Končić Minea.

Marcela Oroši donijela je lik Zorice Kondže s pjesmom 'Singin’ That Rock ’n’ Roll'.

- Tvoja izvedba bila je upečatljiva, svi znaju kako predivno pjevaš i što sve sa svojim glasom možeš. Meni je bilo divno slušati te – hvala ti puno - poručio je Goran Navojec.

U nimalo jednostavnoj ulozi hrvatske pop dive Vanne pojavio se Igor Cukrov, koji je izveo pjesmu 'Sve bih dala da znam'.

- Ti si to napravio da si čak u jednom trenutku ti zasjenio plesače kojih je bilo more, ali su ljudi ostali fokusom na tebe... Kako si ti to otpjevao, svaka ti čast - rekao je Enis Bešlagić.

Pravu egzotiku na scenu donijela je Mada Peršić, koja je utjelovila turskog zavodnika Tarkana s hitom 'Dudu'.

- Mada, napravila si zaista atmosferu... Bilo je lijepo i veselo! Mada je ispunila zadatak - rekao je Enis.

