ANKETA Tko vam je bio najbolji u 'Tvoje lice zvuči poznato'?

Ova pobjeda mi je posebno draga, jer oni koji me poznaju znaju koliko jako volim ABBU. Ovo je, kako je Mario rekao, možda jedna od najljepših balada ikad napisanih, ali i vrlo zahtjevna, puna tuge, ali i snage. Presretna sam što je žiri večeras to prepoznao. Srce mi je puno jer sam uspjela donijeti transformaciju i interpretaciju tako velike pjesme i tako velikog benda kao što je ABBA, rekla je Meri Andraković nakon pobjede u polufinalu showa 'Tvoje lice zvuči poznato'.

Utjelovila je grupu ABBA s izvedbom jedne od njihovih najemotivnijih balada 'The Winner Takes It All' i oduševila. Osim Meri, publiku i žiri zabavili su Marcela Oroši, Stela Rade, Devin Juraj, Mada Peršić i Domagoj Nižić.

Polufinalnu emisiju otvorila je Marcela koja je utjelovila legendarnog Halida Bešlića s pjesmom 'Ja bez tebe ne mogu da živim'.

Kao Ljiljana Nikolovska iz grupe Magazin nastupila je Stela s izvedbom pjesme 'Rano, ranije'.

U lik Sama Smitha uskočio je Igor s pjesmom 'I’m Not Here to Make Friends'.

U ulogu Gorana Bareta spremno je ušao Domagoj s pjesmom 'Put ka sreći'.

Glumica Mada Peršić utjelovila je Joosta Kleina, nizozemskog predstavnika Eurovizije iz 2024. s pjesmom 'Europapa'.

Polufinalnu emisiju zatvorio je Devin koji je, nakon Marca Mengonija, ponovno na kratko postao žena,i to Dua Lipa s pjesmom 'Levitating'.

