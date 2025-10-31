ANKETA Tko vam je favorit: Tko će biti 4. finalist Života na vagi?

Večeras u 20:15 na RTL-u gledatelje očekuje veliko finale devete sezone popularnog reality showa Život na vagi. Nakon tjedana teških treninga, emocionalnih ispovijesti i nevjerojatnih transformacija, došao je trenutak kada će Hrvatska saznati tko će kući ponijeti prestižnu titulu pobjednika i nagradu od 20.000 eura.

Posljednje vaganje otkrilo je da su kandidati ostvarili nevjerojatne rezultate, a među njima su se najviše istaknuli Nena, Domagoj i Dominik – trojac koji je izborio mjesto u velikom završnom krugu.

Foto: rtl

Jedan od finalista, Domagoj, izgubio je više od 50 kilograma, što čini gotovo 22 posto njegove početne tjelesne mase. Njegova upornost i smirenost tijekom sezone osvojile su publiku.

S druge strane, Nena je postala simbol ženske snage i odlučnosti, pokazala je da nikada nije kasno promijeniti život iz temelja. Na posljednjem vaganju pokazala je impresivan rezultat. S početnih 103,8 kilograma došla je do 80,8, što znači da je izgubila 23 kilograma, odnosno 22,2 posto tjelesne mase. Dominik ističe koliko mu je zajedništvo u kući pomoglo da izdrži sve prepreke, a on je ostvario gubitak od 24,3 posto svoje početne tjelesne mase.

Foto: rtl

Voditeljica Antonija Blaće iznenadila je natjecatelje objavom da će se četvrti finalist birati uživo u velikom finalu.

- Još uvijek imate šansu - poručila je šokiranim Mariji i Anti.

Tko će od njih dvoje postati četvrti finalist, doznat ćemo večeras u finalu, uživo u studijskoj emisiji.



