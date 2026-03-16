Obavijesti

Show

Komentari 1
GLASAJTE

ANKETA U drugoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato pobjedu je odnio Sven: Je li zaslužio?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA U drugoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato pobjedu je odnio Sven: Je li zaslužio?
3
Foto: Luka Dubroja

Meni je ovo bilo bezobrazno dobro i zabavno. Wow, prava bomba, rekla je Martina Stjepanović. Enis Bešlagić kratko je zaključio: 'Ovo je čudo.'

Druga epizoda jubilarne desete sezone showa 'Tvoje lice zvuči poznato' donijela je nove spektakularne transformacije i dojmljive interpretacije, a na samom vrhu bodovne ljestvice našao se Sven Pocrnić koji je briljirao u ulozi pop princeze Britney Spears.

Sven Pocrnić je pobijedio u drugoj epizodi TLZP-a, je li zaslužio?

ODGOVORI
Vidi rezultate

- Sven, fantastično! Meni se ovo toliko svidjelo jer si predstavio Britney Spears upravo onakvu kakva ona zaista jest. Cilj imitacije je zaboraviti vlastiti identitet i potpuno ući u karakter nekoga drugog. Vokalno si je skinuo savršeno, kompletno - poručio mu je Mario Roth, dok je Martina Stjepanović dodala:

- Meni je ovo bilo bezobrazno dobro i zabavno. Wow, prava bomba! 

Na kraju je Enis Bešlagić kratko zaključio: 'Ovo je čudo.'

Nakon pobjede Sven je otkrio koliko mu ova transformacija znači: 

- Moja donacija ide udruzi 'OSIT' iz Bjelovara za koju znam da već dvadeset godina aktivno sudjeluje u radu s osobama s intelektualnim poteškoćama. Upoznat sam s njihovim radom i vjerujem da će donacija biti jako lijepo iskorištena. Na nastupu mi je bilo apsolutno senzacionalno i iskreno sam sebe malo iznenadio koliko mi je dobro ovo sjelo. Da mi je netko rekao da ću doći do prvog mjesta u nekoj epizodi, nikada ne bih rekao da će to biti Britney Spears - poručio je Sven koji je za izvedbu hita 'You Drive Me Crazy' dobio brojne pohvale žirija. 

Čini se kako se nastup svidio i gledateljima koji su pisali "Zasluženo", "Sven je bio glasovno najbolji, iako mi je prva epizoda bila bolja" i "Sven to odradi ma SUPER kao i prošlu emisiju".

No bilo je i onih koji se nisu slagali sa žirijem i publikom pa su pisali "Prestrašno" i "Nina Badrić je bila najbolja".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026