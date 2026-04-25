ANKETA U kojoj su vam seriji draže Jelena Perčin i Arija Rizvić - Sjene prošlosti ili Divlje pčele?

Domaće serije posljednjih godina često okupljaju ista glumačka imena u različitim projektima, pa gledatelji mogu usporediti njihove uloge iz serije u seriju. Među njima su i Jelena Perčin i Arija Rizvić, koje trenutačno gledamo u seriji 'Divlje pčele' na RTL-u, a ranije su glumile i u RTL-ovim 'Sjenama prošlosti'.

Glumicu Ariju Rizvić u 'Divljim pčelama' pratimo kao Teodoru Vukas - suprugu Jakova Vukasa i snahu u obitelji Vukas. Serija je jedna od gledanijih domaćih produkcija posljednjih godina, a radnja prati intrige, obiteljske tajne i ljubavne zaplete u malom mjestu Vrilo.

Prije toga gledatelji su je pratili u 'Sjenama prošlosti', gdje je glumila Blanku, trenericu pilatesa. Riječ je o liku koji je, kako je glumica opisala, izgubljena djevojka fascinirana bogatstvom i luksuzom, koja se postupno upliće u tuđe odnose i brakove, vođena željom za drukčijim životom. Blanka je pritom istovremeno manipulativna, ali i ranjiva.

Jelena Perčin također je dio obje serije. U 'Divljim pčelama' gledamo je kao Rajku Vukas, sestru Ante i Ivice, dok je u 'Sjenama prošlosti' tumačila Martu.

Za razliku od Marte, koja je bila otvorenija, glasnija i često u središtu sukoba, Rajka je povučeniji lik koji se ne nameće odmah, nego se gradi kroz epizode i odnose s drugima.