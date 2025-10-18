ANKETA Zvone ispao iz Života na vagi: Smatrate li da je zaslužio?

Nema više crvenih i plavih timova u Životu na vagi, već svi igraju kao pojedinci, pa su na red došle i eliminacije. Na vaganju je Zvone imao najlošiji rezultat tjedna i izgubio je samo 0,6 kilograma, odnosno 0,5 posto tjelesne mase. Samim time je završio na dnu ljestvice. A onda je došao red na kandidate da glasaju koga će izbaciti iz showa.

- Zvone, ja neću ukrašavati ovo. On je moj definitivno najveći rival i svjestan sam da je ovo možda jedina šansa da ga eliminiram - rekao je Dominik, koji mu je dao glas. Njega su slijedili i neki drugi bivši članovi crvenog tima. Neki su naveli kako je Zvone ionako na dnu ljestvice što se skinutih kilograma tiče, dok je drugima zasmetalo i njegovo ponašanje.

Zvone je za RTL rekao kako su mu bili podijeljeni osjećaji.

- Htio sam ostati do samog kraja i drago mi je što idem doma svojoj obitelji, svojoj djeci - rekao je i dodao je kako je očekivao da će ga izglasati. Iz showa izlazi s 31,7 kilograma manje.