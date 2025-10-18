Prve eliminacije ove sezone Života na vagi bile su vrlo dramatične. Iako su neki smatrali da će ekipa izglasati Josipu, Zvone, koji je mnogima bio favorit za pobjedu, je skupio najviše glasova i otišao iz showa...
ANKETA Zvone ispao iz Života na vagi: Smatrate li da je zaslužio?
Nema više crvenih i plavih timova u Životu na vagi, već svi igraju kao pojedinci, pa su na red došle i eliminacije. Na vaganju je Zvone imao najlošiji rezultat tjedna i izgubio je samo 0,6 kilograma, odnosno 0,5 posto tjelesne mase. Samim time je završio na dnu ljestvice. A onda je došao red na kandidate da glasaju koga će izbaciti iz showa.
- Zvone, ja neću ukrašavati ovo. On je moj definitivno najveći rival i svjestan sam da je ovo možda jedina šansa da ga eliminiram - rekao je Dominik, koji mu je dao glas. Njega su slijedili i neki drugi bivši članovi crvenog tima. Neki su naveli kako je Zvone ionako na dnu ljestvice što se skinutih kilograma tiče, dok je drugima zasmetalo i njegovo ponašanje.
Zvone je za RTL rekao kako su mu bili podijeljeni osjećaji.
- Htio sam ostati do samog kraja i drago mi je što idem doma svojoj obitelji, svojoj djeci - rekao je i dodao je kako je očekivao da će ga izglasati. Iz showa izlazi s 31,7 kilograma manje.
