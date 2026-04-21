Obavijesti

Show

Komentari 0
ZABAVILA SE

Anna Wintour o filmu 'Vrag nosi Pradu 2': Mislim da je to fer prikaz našeg posla i industrije

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 6 min
Anna Wintour o filmu 'Vrag nosi Pradu 2': Mislim da je to fer prikaz našeg posla i industrije
9

Anna Wintour, koja je inspiracija za film, pohvalila je viđeno, a na premijeri se pojavila društvu kćeri Bee i snahe Elizabeth

Admiral

Žena od koje su zazirali i paralelno se divili u modnoj industriji, Anna Wintour (76), čak je 37 godina bila glavna urednica Voguea. Upravo je ona bila i ostala inspiracija za lik nemilosrdne modne urednice Mirande Priestly u originalnom filmu "Vrag nosi Pradu".

Premiere of "The Devil Wears Prada 2" in New York City
65
Foto: Jeenah Moon

Wintour je na crveni tepih stigla u prepoznatljivom stilu - s kratkom bob frizurom i velikim tamnim sunčanim naočalama. Na premijeri filma "Vrag nosi Pradu 2" pratile su je kći Bee Carrozzini (38) i snaha Elizabeth Cordry Shaffer. Wintour se pritom ponovno osvrnula na dugogodišnje usporedbe s likom Mirande Priestly, koju je u filmskoj franšizi utjelovila Meryl Streep. Lik hladne i zahtjevne urednice često se povezivao upravo s njom, iako je Wintour ranije naglašavala da je film doživjela s određenom distancom.

- Bio je jako zabavan i duhovit. Meryl Streep, Emily Blunt... svi su bili izvrsni. Na kraju sam pomislila da je to ipak fer prikaz našeg posla i industrije - navela je Wintour.

Dvadeset godina nakon prvog filma njujorška premijera nastavka ponovno je okupila četvorku koju publika najviše veže uz priču o časopisu Runway, a njega "željeznom rukom" vodi Miranda Priestly.

Na crvenom tepihu pojavili su se Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci, glavna lica originalnog filma koja nose i nastavak. Sam događaj održan je u Lincoln Centru, a zbog velikog interesa uživo se prenosio na platformama Disney+ i Hulu, što dovoljno govori o razini očekivanja koja prate drugi dio jednog od najcitiranijih modnih filmova iz 2000-ih.

Streepina interpretacija Mirande Priestly donijela joj je 2006. godine i nominaciju za Oscara, dok je film nastao prema istoimenom romanu Lauren Weisberger, bivše Wintourine asistentice. U filmu Anne Hathaway glumi mladu novinarku koja postaje asistentica zahtjevne urednice modnog časopisa Runway. Nastavak filma izazvao je veliki interes. Uz povratničku postavu, na premijeru su stigla nova imena iz nastavka.

Slavni su pohrlili na ovu premijeru, a među uzvanicima su bili Simone Ashley, Caleb Hearon, Rachel Bloom, Kenneth Branagh, Lucy Liu, Lady GaGa, Justin Theroux, Helen J. Shen i Patrick Brammall.

Premijera je tako poslužila i kao prvo veliko javno okupljanje šire glumačke ekipe filma, a na crvenom tepihu izdvojili su se upravo oni koji su posljednjih mjeseci pojačali interes za nastavak.

S obzirom na status originala, očekivano, veliki dio pozornosti bio je usmjeren na modne kombinacije. Cijela promotivna turneja filma bila je obilježena modnim referencama na original, a njujorška premijera bila je njezin vrhunac.

Anne Hathaway stigla je u crvenoj satenskoj haljini kuće Louis Vuitton s korzetiranim gornjim dijelom i voluminoznom suknjom, dok je Meryl Streep za premijeru odabrala upečatljivi Givenchyjev crveni ogrtač, stiliziran kao jasan naklon Mirandi Priestly. Emily Blunt pojavila se u skulpturalnoj Schiaparellijevoj haljini, a Stanley Tucci pridružio se ostatku ekipe na crvenom tepihu u sklopu velikog okupljanja glavne postave.

Kako je dobro poznato fanovima, film u kina stiže 1. svibnja, a radnja ponovno prati svijet Runwaya, ovaj put u drukčijem medijskom i poslovnom kontekstu. Priča vraća Andy Sachs i Mirandu Priestly u središte radnje, a People piše i da se film bavi krizom tradicionalnog magazinskog izdavaštva i novim odnosom snaga među likovima. Uz to, nastavak se detaljnije bavi promjenama koje su u posljednja dva desetljeća oblikovale modnu i medijsku industriju. Poseban naglasak stavljen je na digitalizaciju sadržaja, sve veći utjecaj društvenih mreža i influencer kulture, kao i pad tiraža tiskanih izdanja, što izravno utječe na poslovne odluke unutar redakcija. Likovi se suočavaju s novim izazovima i prilagodbom mlađoj publici. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026