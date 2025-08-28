Anne, jesi dobro? Glumica pala na snimanju 'Vrag nosi Pradu 2'

Već neko vrijeme traje snimanje dugoočekivanog nastavka filma 'Vrag nosi Pradu', koji je prije gotovo 20 godina osvojio srca publike diljem svijeta. Ovih dana snimala se još jedna scena s Anne Hathaway, jedne od glavnih glumica. Međutim, nije sve bilo tako glamurozno jer se glumica spotaknula na stepenicama i pala!

Kako navodi People, izgleda da je za sve bila kriva visoka peta na jednoj od njenih cipela, koja je puknula.

Foto: Profimedia

No, bez brige, nije se Anne ozlijedila. Dapače, uspjela je i 'spasiti' pecivo koje je jela prije nego je pala, a kroz smijeh je poručila prolaznicima da je dobro. Brzo se i ustala, zagrlila filmsku ekipu i nastavila dalje s poslom. Nije za sada poznato je li pad bio dio scene ili se dogodio slučajno.

Hathaway reprizira svoju ulogu Andy Sachs, a vraćaju se i Meryl Streep koja glumi strogu i opasnu šeficu Mirandu Priestly, Stanley Tucci te Emily Blunt. Uz njih, u nastavku popularnog filma pojavit će se i Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Simone Ashley, Kenneth Branagh...