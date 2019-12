Ante (18): Učim za državnu maturu i nosim mamine haljine

Drag queen je naziv za osobe koje nastupaju u kostimima s ciljem zabave ili kako bi prenijeli umjetničku ili političku poruku. Taj pojam obično se veže uz muškarce koji odijevaju haljine i štikle. Ipak, drag queenovi ne moraju biti muškarci niti transrodne osobe, a neki od njih su i žene. Najčešće nastupaju pjevajući i plešući. U serijalu 24sata donosimo priču o drag queenovima koji su nam ispričali kako je to biti drugačiji na ovim prostorima. Oni se nerijetko susreću s predrasudama, ljudi misle da je riječ o transvestitima i bolesnim osobama. Njih to ne sprečava da rade ono što vole. Za potrebe stylinga ponekad se sređuju i po cijeli dan. Nekima je to hobi, dok drugi pak zarađuju od performansa pa nastupaju i u drugim državama. Dio njih obitelj je u potpunosti prihvatila.

Foto: Jurica Galoić/PIXSELL

Obitelj i prijatelji su me u potpunosti prihvatili nakon što sam im otkrio da sam drag queen, govori nam Ante (18) iz Zagreba, poznatiji pod umjetničkim imenom Mx. Bodliere. Predstavio se kao Ante, a pravo ime ne otkriva zbog zaštite identiteta. On je maturant u strukovnoj školi, aktivno se priprema za državnu maturu i želi upisati molekularnu biologiju. No kad nema školskih obveza, Ante postaje drag queen. Sve je počelo kad je na kraju prvog razreda srednje škole vidio da se u jednom zagrebačkom klubu prikazuju epizode drag queen showa "RuPaul’s Drag Race".

Foto: Jurica Galoić/PIXSELL

- Vidio sam da su ranije imali neke nastupe pa sam se obratio organizatoru kluba u nadi da će mi javiti kad opet bude drag show. A onda sam nekoliko tjedana kasnije imao svoj prvi nastup - priča nam.

Kaže da mu je to više hobi, no nedavno je počeo i zarađivati od nastupa. Tako su ga platili za performanse u Zagrebu i Beogradu.

- Za ta dva nastupa dobio sam manje od 1000 kuna - priznaje nam.

Foto: Instagram

Ističe da je teško odrediti visinu honorara za nastupe “kraljica”, kako ih on zove, jer sve ovisi o tome koliko je neki drag queen poznat i razvikan.

- U Hrvatskoj bi honorar za ‘kraljice’ koje tek počinju iznosio oko 300 kuna po pjesmi pa cijena raste s iskustvom i popularnošću. Po nastupu se obično radi jedna pjesma - govori Ante.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Seksualnu orijentaciju ne želi otkrivati, no kaže kako trenutačno nema partnera/icu.

- Ne tražim nikog aktivno, ali više preferiram vezu nego površniji odnos - iskren je.

Foto: Instagram

Dosad nije imao nemoralnih ponuda jer, kaže, svi ga se boje, s obzirom na to da je njegov stil “Horor queen”.

- Znam neke kolegice koje su dobile nemoralne ponude, najčešće na internetu, no nitko to ne shvaća ozbiljno - rekao je.

Priznaje kako nikad nije doživio nikakav oblik nasilja zbog toga što je drag queen, ali otkrio je s kojim predrasudama se najčešće susreće.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Neki ljudi kad čuju za drag queen misle da to nije normalno, da su to transvestiti i da je to bolest. U prijašnjim kulturama haljine su nosili gotovo svi, jedina razlika u odnosu na prije je ta što se mi ‘kraljice’ potrudimo da izgledamo dobro - poručio je.

Ipak, vjeruje kako narod u Lijepoj Našoj uglavnom ni ne zna što je drag queen, stoga mnogi od njih, tvrdi, ni nemaju neki stav o tome.

Foto: Instagram

- S obzirom na to da smo konzervativna zemlja, stanje bi moglo biti bolje. Ipak, mislim da smo puno bolji od nekih južnijih balkanskih zemlja, odnosno sigurniji smo. Vjerujem da se stavovi posljednjih nekoliko godina mijenjaju nabolje, kako za cijelu LGBTIQ zajednicu, tako i za drag queenove - poručio je.

Osim obitelji i prijatelja, podržava ga i dio kolega iz školskih klupa.

- Ja u razredu otvoreno pričam o tome, ali ne znam tko od njih shvaća o čemu govorim - kaže Ante.

Foto: Mislav Bosančić/24sata

Šminka se sam, a kao pomoć koristi YouTube. Za šminkanje mu je potrebno od 15 minuta do nekoliko sati, ovisno o kompleksnosti stylinga. Na početku je trošio mnogo novca za šminku, iako je i tad kupovao stvari koje su na sniženju. No onda je odlučio da neće trošiti previše sve dok ne počne zarađivati od nastupa.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Znao sam potrošiti po 100 kuna mjesečno na šminku, a sad je ta cifra manja jer imam dovoljno zaliha - rekao je i dodao: “Sad kad sam počeo zarađivati od toga, kupujem malo bolje stvari, primjerice kontaktne leće u boji. Njih sam platio 350 kuna”.

Ponekad ga prijateljice traže da ih šminka, ali im Ante onda objasni kako on ne zna raditi “normalnu” šminku, nego samo onu specijalnu, kao što je njegova. Na kostime ne troši mnogo, jer odjeću uglavnom kupuje u Second hand shopu ili je posuđuje od prijateljica, ali i od majke.

Foto: Instagram

- Mojoj mami je to okej, jer radi se o stvarima koje ona više ne nosi, pa joj nije problem ako ću odjenuti nešto njezino - priznao je. Nedavno je kupio tri paketa vreća za smeće pa si je složio haljinu.

- To me stajalo 25 kuna - govori nam i dodaje:

- Inspiraciju za šminku i kostime pronalazim tako što vidim neki komad odjeće i onda pomislim kako bi se to moglo uklopiti u određeni outfit.

Foto: Instagram

Ante kući ima desetak perika, većina njih je jeftina, do 100 kuna.

- Jeftine su jer sam ih kupio za Noć vještica, no neke sam nabavio na internetu, tamo stoje oko 150 kuna, barem one kvalitetnije - kaže.

Foto: Jurica Galoić/PIXSELL

U ormar mu jedva sve stane pa je stvari počeo stavljati u kutije. Čak i kad ne nastupa, Mx. Bodliere otprilike jednom u dva tjedna postane drag queen pa si uzme pola dana, jer toliko vremena mu treba za šminku, kostim i fotografiranje. Priznaje da je bilo dana kad je kao “kraljica” pokušao učiti za školu, ali se uglavnom nije mogao skoncentrirati. Kad nije drag queen ili nema školskih obveza, polaznik je dramske škole, ponekad se bavi i modelingom te izlazi po muzejima i galerijama. Ne ide baš u kafiće i klubove, draže su mu šetnje i razgledavanja. Rekao nam je da se druži s drugim “kraljicama”. Kaže da u Zagrebu ima do 15 “kraljica”, barem onih aktivnih, koje su na sceni. Smatra da svi dobro rade svoj posao i nada se da među njima nema ljubomore.

Foto: Mislav Bosančić/24sata

- Nema nikakve koristi od toga da se međusobno sukobljavamo s obzirom na to da smo svi u istom sra*** - iskren je.

Zanimalo nas je boji li se starenja.

- Recimo da se bojim, ali na nekoj normalnoj razini. Pretpostavljam da mi se izgled neće toliko mijenjati da utječe na nastupe - rekao je. Osvrnuo se i na važnost društvenih mreža, kako općenito, tako i drag queenove.

Foto: Jurica Galoić/PIXSELL

- Postoje ‘kraljice’ koje su aktivne samo na Instagramu. Svi koristimo Instagram da bismo pokazali što možemo i dobili gaže. Klubovi bi više trebali surađivati s drag queenovima, ali to, nažalost, nije baš često - rekao je.

Za deset godina bi htio imati završen fakultet i nastaviti s hobijima kojima je trenutačno okupiran.

Foto: Instagram

- Ne znam koliko je to realna ideja, ali potrudit ću se - kaže i potom zaključuje:

- Želim napomenuti da se kroz svoj drag borim protiv elitizma u umjetnosti, a i na drag sceni, koji se pojavio u Hrvatskoj, te želim pokazati ljudima da za drag queen nije potreban nikakav veliki novac, nego samo vrijeme i praksa.