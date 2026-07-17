Ante Gelo objavio fotku s Perčin nakon vijesti da su se vjenčali

Gitarist i skladatelj Ante Gelo i glumica Jelena Perčin vjenčali su se na intimnoj ceremoniji u krugu obitelji i najbližih prijatelja. Vjenčanje se dogodilo u Italiji i to još prije početka Svjetskog nogometnog prvenstva, a Ante Gelo je sada objavio fotografiju s Jelenom sa Sardinije.

Ante je za lokaciju naveo grad Maddalena koji se nalazi u regiji Sardinija, a umjesto emotivnih opisa samo je uz fotografiju stavio pjesmu 'Someone like you' irskog glazbenika Vana Morrisona. Obožavatelji su u komentarima ostali oduševljeni fotografijom novih supružnika, a mnogi su im poželjeli sreću.

- Iskrene čestitke i sretno vam bilo! - napisala je jedna pratiteljica.

- Neka vam je sretnoo - napisao je drugi.

Foto: Instagram

Podsjetimo, o vezi Ante Gele i Jelene Perčin šuška se još od 2023. godine, ali službena potvrda došla je tek 2025. gdje su se zajedno pojavili kao par i ruku pod ruku prošetali na dodjeli medijskih nagrada 'Večernjakova ruža'. Jelena iza sebe ima dva braka, prvi s ugostiteljem Kristijanom Babićem, iz kojeg ima kćer Lotu, i drugi s kolegom glumcem Momčilom Otaševićem, s kojim je dobila kćer Mašu i sina Jakšu. Ante Gelo uvijek je svoj privatni život držao u tajnosti, no poznato je kako iz prošlog braka ima troje djece te da je prije veze s Jelenom bio u vezi s HRT-ovom producenticom Petrom Topolovec, s kojom je planirao i vjenčanje na Korčuli, no ono je otkazano.