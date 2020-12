Većina ga smatra moralnim pobjednikom showa jer je kandidat koji je u zadnjoj sezoni “Života na vagi” izgubio najviše kilograma - 83, a u kuću je ušao opet s najviše kilograma, čak 200,7 kg.

Ante Miletić (26) iz Splita izašao je iz showa, pa se vratio i dogurao do finala. Jako malo mu je nedostajalo da postane pobjednik pete sezone.

- Kad je nešto gotovo, ne volim razmišljati o tome ‘što bi bilo kad bi bilo’. Dao sam sve od sebe u ta dva mjeseca tijekom kojih smo sami trebali vježbati i primijeniti naučeno, kao i tijekom boravka u Staroj Kapeli. Svega sam se strogo pridržavao - svakodnevno trenirao, po nekoliko puta, hranio se zdravo i dovoljno spavao. Novčana nagrada ni u jednom trenutku nije bila razlog zbog kojeg sam se prijavio u show. Rezultatom sam i više nego zadovoljan. Pokrenuti tijelo koje nije moglo ni hodati sto metara, a kamoli nešto drugo, najveća mi je nagrada. Svojom pobjedom smatram svoj rezultat koji za mene znači novo rođenje te početak novog, boljeg i zdravijeg života. Mateju od srca čestitam na pobjedi - govori nam Ante, koji je zdravlje stavio na prvo mjesto, a time si je ispunio i želju da se konačno može igrati sa sinom:

- Svakodnevno uživam igrajući se s njim, gledajući ga kako raste. Puno mi je lakše i neprocjenjiv je osjećaj vidjeti što sve možeš i kako je lijepo toliko vremena provoditi s najmilijima. Žena je sretnija jer napokon može uzeti malo vremena za sebe dok ja uživam sa sinom. Pomažem joj oko svega i sad smo ‘superpar’ u pravom smislu te riječi.

Upitali smo ga što bi 'stari' Ante radio tijekom dana te kako danas provodi dane 'novi'.

- ‘Stari’ Ante bi inače prespavao pola dana - smijući se priča i nastavlja:

- Nastojao bih se igrati sa sinčićem te bih bio jako nesretan i potišten kad bih vidio da za njim ne mogu potrčati, čučnuti i igrati se onako kako bi on to želio.

Zbog tog osjećaja tuge i beznađa otišao bi do frižidera kad bi ga god emocije preplavile te ih je rješavao hranom.

'Novi' Ante je, prije svega, puno sretniji, smireniji i opušteniji te najbitnije - zdraviji, kaže nam Ante, koji je stres doživio s 12 godina, kad je na svadbi njegova majka doživjela moždani udar i nakon deset dana umrla. Novih se navika, dodaje, pridržava te ih je prenio na sve članove obitelji.

- Sad mogu bezbrižno trčati za sinom, igrati se s njim i biti mu puno više na raspolaganju. ‘Novi’ Ante je prekopao vrt ispred kuće i zasadio raznoliko povrće, uz tatine instrukcije. Dan počinjem treningom, popodne šetnja ili trčanje, a iako ih obožavam, nastojim se što manje voziti autima te, gdje god mogu na kraće relacije, idem pješke. Prije sam i do najbliže trgovine odlazio autom. I navečer sad odradim trening, a ‘stari’ Ante bi se najeo i punog trbuha otišao na spavanje - priča nam.

U showu si je zadao cilj, a to je da dođe do finala do 100 kilograma. Malo mu je nedostajalo da to ostvari, ali zato si je sad zadao novi - do idućeg ljeta doći i do 90 kilograma. Nekad najteži kandidat u kući sad dijeli savjete i treninge prijateljima koji žele skinuti višak kilograma.

- Svi me traže jelovnike, recepte i ideje za zdrave obroke. Kao da su se mojim ulaskom u show još više osvijestili moji prijatelji i obitelj o tome koliko je važno hraniti se zdravo, baviti se fizičkom aktivnošću i biti opušten. Toliko zdravih zamjenskih namirnica nam je sad kod kuće na meniju. Sa zadovoljstvom dijelim svoja iskustva i uživam nositi status ambasadora zdravog života - oduševljen je svojom novom verzijom sebe.

Najviše se, dodaje, u showu zbližio sa svojim Splićanima, Zdravkom, Majom i Dankom, s kojima trenira, te s finalistima Matejem i Maricom.

- Imamo zajedničku grupu, gdje se svakodnevno čujemo, pratimo napretke jedni drugih, razmjenjujemo savjete, slike, poruke... Svima nam želim da ustrajemo na ovom putu jer sad kreće prava borba. Dat ću sve od sebe da još smršavim i provozam Edu u svojem drift autu. S trenerima se također čujem, svakodnevno s trenericom Majom. Njoj se od svega srca zahvaljujem. Ona je prije svega veliki čovjek i profesionalac. Hvala joj što mi je podarila novi život i smisao postojanja u punini jer život je jedan - nema reprizu - ispričao nam je.