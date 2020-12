Ante nikad mršaviji: Baca se u hladnu Savu, trči bos, izbacio je meso iz prehrane, a pije sirutku

Gotovac nam je pojasnio da se na njegovu jelovniku više ne nalazi meso jer je puno GMO-a. Osim toga, preskače doručak i pije samo tursku kavu s cimetom

<p><strong>Ante Gotovac</strong> (50) prije je živio 'neuredno', ali sada je iz temelja promijenio svoj život. Uživa u Beogradu, točnije u Zemunu gdje je okrenuo novi list.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Život hrvatskih starleta </strong></p><p>Osim što redovito trenira jer shvaća da je to zdravo i dobro za fizičko i mentalno zdravlje, naučio je i kako će se rezultati napornih vježbi bolje vidjeti ako se čovjek i zdravo hrani. Upravo zato je promijenio prehranu.</p><p>Izbacio je meso jer je, tvrdi, puno GMO-a, jede uglavnom povrtne juhe koje sam kuha svaki dan i pije kozju sirutku za mišiće. Doručak preskače i pije samo tursku kavu s cimetom i iscijedi kakvo voće, a sve to pije na prazan želudac.</p><p>Ispričao nam je da posljednja dva i pol mjeseca ne preskače treninge, ali i da je skinuo 15-ak kilograma. Nije se vagao, ali to vidi, kaže, po odjeći jer mu dosta stvari sada 'visi'. </p><p>Trenira na otvorenom, na hladnoći, radi čučnjeve, sklekove, plankove... Nakon treninga snage polugol, odnosno u kupaćim ili donjim gaćama skače u Savu pa onda pak bos trči uz nasip.</p><p>- Kad dođem kući nakon treninga noge i prsti mi budu ljubičasti od hladnoće. Kao u Legiji stranaca nam je. Trening je ludilo. Trener nam govori 'došo si dobrovoljno ode, umri'. Ovo je prebolesno - govori Ante.</p><p>S dvostruko mlađom manekenkom <strong>Medinom Pašić</strong> bio je u vezi mjesec dana, ali su prekinuli jer mu se nije dalo održavati vezu na daljinu. Medina naime živi i radi u Istanbulu. Zajedno su proveli vikend u Beogradu. Jeli su i pili po najboljim kavanama. </p><p>- Otkad treniram osjećam se ko milijun dolara. Ko kamen. I seksualni život mi je bolji, vrhunski - rekao nam je Ante za kraj. </p>