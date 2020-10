Ante skinuo čak 10,2 kg u prvom tjednu sudjelovanja u showu...

<p>U današnjoj emisiji 'Života na vagi' kandidati su uz pomoć nutricionistice <strong>Martine Linarić</strong> učili kakvu prehranu uvrstiti u svoju svakodnevicu. Kandidati podijeljeni u timove morali su pogoditi o kojim se namirnicama radi, a tim koji izgubi, cijeli će tjedan morati kuhati za druge. Pokazalo se da im prepoznavanje ribe ide jako loše, a nije puno bolje išlo ni s drugim namirnicama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><strong>Matea I. </strong>priznala je da je prvi put čula za kus-kus, a <strong>Ljubinka</strong> je rekla kako takve namirnice baš nikad ne koristi. Plavi tim je pokazao ipak nešto više znanja pa će crveni postati vladari kuhinje. Pred kandidatima je bio i posljednji trening prije prvog vaganja, na kojem treneri <strong>Maja</strong> i <strong>Edo</strong> pokušavaju izvući maksimum od svojih timova, no Maja priznaje da joj se njezini kandidati ne čine pretjerano angažirani. Posebno je pokušala motivirati svoju imenjakinju, Splićanku <strong>Maju</strong>, koja nije pokazala dovoljno motivacije.</p><p>- Žao mi je što trenerica Maja ne vidi da mi je stalo jer mi je stalo. Možda sam više u strahu - komentirala je Maja.</p><p>Muke su bile i u crvenom timu. <strong>Danijel M.</strong> žalio se na bolove, a <strong>Petra</strong> je u jednom trenutku počela hiperventilirati pa ju je trener Edo morao smirivati.</p><p>- Takve situacije su sastavni dio ovog procesa, ali uz pravu podršku oni će proći kroz to - kazao je Edo.</p><p>Njihovi rezultati vidjeli su se i na prvom vaganju od ulaska u kuću, koje je brinulo sve kandidate. Razveselila ih je ipak nova voditeljica <strong>Sanja Žuljević</strong>, koja im je najavila da nitko neće ispasti u ovoj emisiji. No kako bi se njihov dosadašnji rad ipak nagradio, dobit će zlatni kulen – on predstavlja jedan kilogram prednosti koji mogu iskoristiti u bilo kojem trenutku. No ako ga ne iskoriste do kraja, zlatni kulen će pobjedniku showa donijeti još 20 tisuća kuna uz već osiguranih 150 tisuća kuna.</p><p>Prva je na vagu išla Ljubinka, koja je od početnih 113,8 kg izgubila 4,7 kg. Drugi je na vagi bio Splićanin <strong>Danijel</strong>, koji je rekao da se nada da će nakon 'Života na vagi' moći trčati i da će moći trčati po Marjanu bez da se zapuše. Njemu je vaga sa 191,1 kg pala na 184,2 kg.</p><p><strong>Ana</strong> je u 'Život na vagi' ušla kao najdeblja kandidatkinja, a kako dugo godina nije ni potrčala, smatra velikim napretkom već i činjenicu što se u showu napokon pokrenula. Ana je imala 170,2 kg, a na vaganju je u prvom ciklusu skinula 6,6 kg.</p><p>Maja je Sanji priznala da muku muči s prehranom i da povrće nikad ne jede, što bi joj moglo predstavljati problem za daljnji napredak. Ona je sa 138,6 kg došla na 133,7 kg.</p><p>- Nisam toliko očekivala i baš sam zadovoljna - kazala je zadovoljno Maja.</p><p><strong>Zdravka</strong> je od startnih 123 kg nakon prvog ciklusa pala na 119,1 kg, dok je <strong>Olivera</strong> u prvom ciklusu izgubila 3,9 kg te sad ima 153,2 kg. <strong>Boris</strong> je na vaganju ispričao da mu je djevojka poginula u prometnoj nesreći nakon što joj je on dao svoj auto da ode po prijateljicu, a to mu je, kaže, stvorilo veliku grižnju savjesti i sebe je krivio za tu tragediju. Boris je imao 172,7 kg a nakon prvog ciklusa lakši je za 8,6 kg. Zadnji iz plavog tima na vagu je išao <strong>Ante</strong>.</p><p>- Velika je promjena s hranom i treninzima. Nema začina, potpuno je druga prehrana. Nema mesa u količinama u kojima sam navikao, nema čokolade, nema gaziranih sokova - potužio se Ante na vaganju.</p><p>Ante je u show ušao sa 200,7 kg, a nakon prvog ciklusa ima 190,5 kg, što je 10,2 kg manje. Ukupno su plavi u prvom ciklusu izgubili 49,7 kg!</p>