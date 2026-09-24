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Ante Travizi za Cafe pozirao kao John Krasinski i pričao o Aziji

Piše 24sata,
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Ante Travizi za Cafe pozirao kao John Krasinski i pričao o Aziji
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Foto: profimedia/SUPPLIED BY LMK/IPA/IMDB/privatna arhiva/promo
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U PETAK NAM SVIM KIOSCIMA Na naslovnici ovotjednog najboljeg TV magazina u Hrvatskoj je Ante Travizi

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Na stand-up pozornici Ante Travizi može skrenuti kamo god ga odvedu publika i trenutak. U "Asia Expressu: Zmajevoj ruti" ipak je morao malo "upicaniti" svoj nerafinirani stil i uklopiti ga u TV format uz Antoniju Blaće (46), produkciju i natjecatelje.

Danas, dok gleda show, kaže da mu sve što je proživio u Aziji djeluje gotovo nestvarno. Svaka epizoda vrati mu neku uspomenu ili detalj koji je već zaboravio, od ranojutarnjih buđenja i vlage do kukaca i manjka dobrog espressa.

Foto: cafe24

Pogledali smo novu sezonu popularne Netflixove antologije "Monster", iza koje stoje Ryan Murphy i Ian Brennan. Ima osam epizoda, a trenutačno je prva po gledanosti na Netflixu u Hrvatskoj. Nakon Jeffreyja Dahmera, braće Menendez i Eda Geina, autori su se uhvatili slučaja Lizzie Borden, jedne od najpoznatijih američkih kriminalističkih misterija.

Foto: Netflix

Četiri desetljeća nakon premijere, ALF je i dalje televizijska ikona. Serija je nasmijavala milijune, no snimanja su bila iscrpljujuća, odnosi napeti, a sudbine nekih njezinih zvijezda završile su tragično... 

Alf (1986)
Foto: Rights Managed

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