Ante Vrban danas će krstiti sina

Veliki je dan za obitelj poznatog hrvatskog arhitekta Ante Vrbana (46). Kako doznaje Večernji list, danas će u katedrali sv. Jakova u Šibeniku biti krštenje njegova sina.

Makarska: Konferencija "Turizam i urbanizam" | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL/

Vijest da je postao otac je Vrban otkrio u svibnju, na panelu 'San kao potpis', održanom u sklopu projekta 'Putem oblaka' Ane Radišić u Opatiji. 'Prije mjesec i pol dana sam postao tata. Sin mi je zdrav i presladak i svi smo potpuno ludi za njime. On je najvažnije što mi se ikada dogodilo i došao je u pravo vrijeme', rekao je tada.

Kasnije je i na društvenim mrežama objavio crno-bijelu fotografiju na kojoj se vidi kako sina drži u naručju.

Foto: Facebook

- Svaka zraka sunca. Svaka kap kiše. Svaki osmijeh. Moje biće. Svaki trenutak. Svaki krug oko Sunca. Svaka molekula. Svaka kap krvi. Pripadaju tebi. Jer prije tebe nisam znao što znači ljubav - napisao je uz fotografiju.

Šibenčanin je privatni život oduvijek držao podalje od reflektora. Talent za arhitekturu i dizajn pokazao je vrlo rano pa je već s 19 godina radio prve projekte, a prije tridesete probio se i na međunarodno tržište. Danas iza sebe ima niz luksuznih vila, ekskluzivnih interijera, poslovnih prostora i hotelskih projekata, a njegovo ime postalo je sinonim za sofisticirani suvremeni dizajn.

Posebno se istaknuo projektiranjem hrvatskog paviljona za EXPO u Dubaiju, koji mu je donio međunarodna priznanja i dodatno učvrstio status jednog od najcjenjenijih regionalnih arhitekata.