DIRLJIVO

Ante Vrban pokazao sina: Prije tebe nisam znao što znači ljubav

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Ante Vrban pokazao sina: Prije tebe nisam znao što znači ljubav
Rovinj: Panel ''Može li kreativnost biti sinonim za Hrvatsku?'' na Weekend media festivalu | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Da je postao otac, arhitekt je otkrio na nedavnom panelu 'San kao potpis', održanom u sklopu projekta 'Putem oblaka' Ane Radišić u Opatiji

Svaka zraka sunca. Svaka kap kiše. Svaki osmijeh. Moje biće. Svaki trenutak. Svaki krug oko Sunca. Svaka molekula. Svaka kap krvi. Pripadaju tebi. Jer prije tebe nisam znao što znači ljubav. Riječi su to koje je arhitekt Ante Vrban posvetio sinu uz crno-bijelu fotografiju na kojoj ga nježno drži u naručju.

Foto: Facebook

Da je postao otac, Vrban je otkrio na nedavnom panelu 'San kao potpis', održanom u sklopu projekta 'Putem oblaka' Ane Radišić u Opatiji.

- Prije mjesec i pol dana postao sam tata i u trenu se sve promijenilo. Sin mi je zdrav i presladak, a svi smo potpuno ludi za njim. On je najvažnije što mi se ikada dogodilo i došao je u pravo vrijeme - rekao je tad.

NOVA ULOGA Ante Vrban postao je otac: 'U trenu se sve promijenilo...'
Ante Vrban postao je otac: 'U trenu se sve promijenilo...'

Šibenčanin je privatni život oduvijek držao podalje od reflektora. Talent za arhitekturu i dizajn pokazao je vrlo rano pa je već s 19 godina radio prve projekte, a prije tridesete probio se i na međunarodno tržište. Danas iza sebe ima niz luksuznih vila, ekskluzivnih interijera, poslovnih prostora i hotelskih projekata, a njegovo ime postalo je sinonim za sofisticirani suvremeni dizajn.

Posebno se istaknuo projektiranjem hrvatskog paviljona za EXPO u Dubaiju, koji mu je donio međunarodna priznanja i dodatno učvrstio status jednog od najcjenjenijih regionalnih arhitekata.

Zagreb: Crveni tepih 9. Story Hall of Famea
Zagreb: Crveni tepih 9. Story Hall of Famea | Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album

