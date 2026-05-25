Antea Mršić nova je Miss Universe Hrvatske 2026.

Na spektakularnom jubilarnom 30. izboru Miss Universe Hrvatske 2026. održanom u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu pobijedila je Antea Mršić (24) iz Zagreba te time osigurala pravo nastupa na svjetskom izboru Miss Universe koji će se u studenome održati u Puerto Ricu.

Antea je završila studij menadžmenta športa i športskih djelatnosti na Sveučilištu Libertas u Zagrebu i radi u struci za jedan košarkaški klub. Svojim najvećim postignućem smatra završetak studija u području koje ju istinski zanima, uz paralelno bavljenje sportom. U tom periodu za nju je najveća vrijednost bila radna disciplina, timski duh i upornost koje je razvila kroz sport i obrazovanje.

Zagreb: Antea Mrsić nova je Miss Universe | Foto: Josip Miskovic/PIXSELL

Svojim talentima smatra komunikaciju s ljudima, organizaciju i sposobnost rada u timu. Sport je i dalje važan dio njenog života – redovito trenira, prati sportske trendove i uživa u aktivnostima poput fitnessa, trčanja i rekreativne odbojke. Voli i putovanja, upoznavanje novih kultura i rad na osobnom razvoju.

Kao Miss Universe Hrvatske željela bi se posvetiti projektima koji potiču djecu i mlade na bavljenje sportom, posebno one koji nemaju jednake mogućnosti, jer vjeruje da sport može pozitivno utjecati na njihov razvoj i samopouzdanje.

Prvom pratiljom proglašena je Monika Vojvodić iz Zadra, drugom pratiljom Laura Vujica iz Zadra, trećom pratiljom Beata Šimat iz Murtera te četvrtom pratiljom Magdalena Fofić iz Sesveta. Posebnu titulu, Miss simpatičnosti, dodjeljuju natjecateljice same, a njihova srca i simpatije osvojila je Magdalena Kovačić iz Karlovca.

Finalistice su se predstavile u večernjim i cocktail haljinama brenda Bariba, kupaćim kostimima Pletix te cipelama Humanic. Za njihov besprijekoran izgled pobrinuli su se make-up artisti Učilišta Profokus u suradnji s Aura kozmetikom, kao i stilisti Studija Ivana iz Sesveta u suradnji sa Schwarzkopf Professional.

"Iznimno smo počašćeni dolaskom ambasadorice Sjedinjenih Američkih Država, gospođe Nicole McGraw s obitelji, te izaslanice gradonačelnika Zagreba, gospođe Žulj. Drago nam je da su u ovom projektu prepoznali ogromnu promociju koju Hrvatska dobiva u svijetu", istaknuo je Vladimir Kraljević, vlasnik licence za Hrvatsku.

Ovogodišnjim natjecateljicama podršku iz publike dale su neke od bivših nositeljica ove prestižne titule: Ivana Delač (2003.), Ivana Mišura Vlaović (2014.), Mia Pojatina (2018.), Andrea Erjavec (2023.) te Zrinka Ćorić (2025.).

Glazbeni dio programa dodatno su obogatili nastupi Mije Dimšić, Nele, Sandija Cenova i Martina Kosoveca, dok je kroz večer publiku vodio Davor Garić.

Osim odlaska na svjetski izbor u Puerto Rico, uz titulu pobjednicu očekuju brojne vrijedne nagrade, među kojima se ističe stipendija Zagrebačke škole ekonomije i managementa (ZŠEM) za četverogodišnji prijediplomski ili MBA studij u vrijednosti do 20.000 eura.

Miss Universe jedan je od najprestižnijih svjetskih izbora ljepote s tradicijom dugom 75 godina. Pobjednica tijekom svog mandata živi u New Yorku te aktivno surađuje s brojnim organizacijama koje se bave prevencijom HIV-a i pomoći oboljelima od AIDS-a.

Također djeluje kao ambasadorica dobre volje pri Ujedinjenim narodima te podržava inicijative usmjerene na pomoć djeci s Downovim sindromom i organizaciju Smile Train, koja omogućuje besplatne operacije djeci rođenoj s rascjepom usne i nepca.

Ovaj međunarodni spektakl prati i do milijardu gledatelja u više od 170 zemalja svijeta.

Ako ste propustili gledati izravni prijenos, snimku izbora možete pogledati na CMC televiziji u srijedu, 27. svibnja s početkom u 21:00 sat.