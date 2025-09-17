Obavijesti

ČASTE SE DESETKAMA

Anteina večera oduševila je gošće, čak i izbirljivu Doroteu: 'Danas sam se napokon najela'

Foto: RTL

Gošće su i večeras bile složne oko ocjena - Antea je osvojila maksimalnih četrdeset bodova, a kolegice su posebno pohvalile kako je lijepu večeru pripremila s obzirom na to da inače ne kuha čest

Antea Džaja ugostila je nogometašice u mjestu Lupoglav u Zagrebačkoj županiji treći dan ovotjedne 'Večere za 5'. Kao i Ana i Dina prije nje, Antea je za svoju večeru osvojila maksimalnog četrdeset bodova, a u njezinim jelima uživala je čak i Dorotea, koja se prethodna dva dana nije baš uspjela najesti na večerama.

Pripremu večere Antea je započela predjelom 'Početak sezone' - kiflicama punjenim šunkom i sirom i francuskom salatom. Antea je sama zamijesila tijesto za kiflice a prilikom motanja u pomoć joj je priskočila baka. Ivana je točno pretpostavila da bi Antea mogla pripremiti kiflice i komentirala kako zna da Antea voli francusku pa je tako uspješno pretpostavila što ih čeka za predjelo.

Foto: RTL

Slijedila je priprema glavnog jela '6. Kolo' nazvanog po djevojkama omiljenoj pobjedi nad ženskom ekipom iz Rijeke. Za glavno jelo domaćica je pripremala domaće njoke u umaku od vrhnja za kuhanje s piletinom, a Ivana je još jednom ispravno pretpostavila da će u glavnom jelu biti baš njoki.

Preostalo je pripremiti desert 'Jesenske prvakinje', a riječ je bila o brownie kolaču, kojeg je Antea poslužila sa sladoledom od vanilije u jagode.

U kombiju je Ivana ekipi podijelila rajfove sa svjetlećim mašnama, a djevojke su pripremile i svoje poklončiće za domaćicu. Kad su stigle, ekipa se odmah smjestila za stol gdje su nazdravile sokom, a slijedilo je predjelo koje je oduševilo gošće: „Meni je bilo stvarno super, meni je sve fino i jučer su mi kozice bile fine i danas kiflice“, zadovoljno je komentirala Ivana, a Dorotea dodala: „Meni je predjelo bilo super, uživala sam i sve sam pojela!“

Foto: RTL

Iako je atmosfera za stolom bila ugodna, gošće su komentirale kako su očekivale da će Antea više pričati i zabavljati ekipu.
Glavno jelo svidjelo se svim gošćama, pa tako i Dorotei koja je napokon došla na svoje i dobila jelo baš po svom ukusu. „Mekani kao duša“, komentirala je Dina Anteine domaće njoke, a i Ana se slagala kako je sve bilo ukusno.

Ni desert nije podbacio i svi su bili više nego zadovoljni posluženom kombinacijom: „Okus deserta je bio super, fenomenalan, nije mogla pogriješiti s brownijem i sladoledom“, rekla je Ana, a Dorotea iskreno dodala: „Ja sam se danas napokon najela!“
Djevojke su domaćici poklonile pregaču sa simpatičnim natpisom, a ona je njima poklonila jastučnice i privjeske, a zatim su zaigrale društvenu igru s, naravno, nogometnom temom.

Foto: RTL

Gošće su i večeras bile složne oko ocjena - Antea je osvojila maksimalnih četrdeset bodova, a kolegice su posebno pohvalile kako je lijepu večeru pripremila s obzirom na to da inače ne kuha često i rijetko kuha za više osoba.

Sutra je red na Dorotei da pokaže svoje kulinarsko umijeće u novoj epizodi 'Večere za 5' na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

