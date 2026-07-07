Anthony Hopkins iznenadio uoči utakmice Engleske i Meksika: Pogledajte što je objavio

Legendarni Anthony Hopkins poznat je po svojim transformacijama za uloge, a sada je u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu iznenadio pratitelje svojim izgledom. Dvostruki dobitnik Oscara (88) pripremao se gledati utakmicu Engleske protiv Meksika na Svjetskom prvenstvu sa svojom suprugom, 70-godišnjom Stellom Arroyave.

Iako je rođeni Velšanin, nije bilo sumnje na čijoj je strani, budući da je nosio dres Engleske, dok je Arroyave, koja je rođena u Kolumbiji, nosila zeleni dres Meksika.

- Svi smo pobjednici... #worldcup2026 - napisao je u opisu fotografije.

Hopkins je dosta aktivan na društvenim mrežama te redovito objavljuje novosti o svom umjetničkom radu, sviranju klavira, plesu i kulinarskim vještinama, a ponekad samo vesele pozdrave svojim fanovima. Njegova posljednja objava u kojoj nosi dres Engleske izazvala je malu raspravu u komentarima, posebno s obzirom na njegove velške korijene. Rođen u Port Talbotu u Walesu, Hopkins je tijekom godina izražavao nostalgiju za svojim velškim naslijeđem te nastavlja podržavati velške inicijative.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

- Što radite????? Vi ste Velšani - napisao je jedan pratitelj.

- Skinite tu majicu Sir, vi ste Velšanin - napisao je drugi.

Bilo je i onih koji su branili glumca, govoreći da je samo uživao u sportu kao milijuni drugih širom svijeta, a Engleska je na kraju pobijedila Meksiko 3-2 i plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.