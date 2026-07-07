Obavijesti

Show

Komentari 0
IMA 88 GODINA

Anthony Hopkins iznenadio uoči utakmice Engleske i Meksika: Pogledajte što je objavio

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Anthony Hopkins iznenadio uoči utakmice Engleske i Meksika: Pogledajte što je objavio
2
Foto: HT/AbacaUSA.com
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Poznati oskarovac, Anthony Hopkins, iznenadio je objavom na društvenim mrežama

Admiral

Legendarni Anthony Hopkins poznat je po svojim transformacijama za uloge, a sada je u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu iznenadio pratitelje svojim izgledom. Dvostruki dobitnik Oscara (88) pripremao se gledati utakmicu Engleske protiv Meksika na Svjetskom prvenstvu sa svojom suprugom, 70-godišnjom Stellom Arroyave.

Iako je rođeni Velšanin, nije bilo sumnje na čijoj je strani, budući da je nosio dres Engleske, dok je Arroyave, koja je rođena u Kolumbiji, nosila zeleni dres Meksika.

- Svi smo pobjednici... #worldcup2026 - napisao je u opisu fotografije.

Hopkins je dosta aktivan na društvenim mrežama te redovito objavljuje novosti o svom umjetničkom radu, sviranju klavira, plesu i kulinarskim vještinama, a ponekad samo vesele pozdrave svojim fanovima. Njegova posljednja objava u kojoj nosi dres Engleske izazvala je malu raspravu u komentarima, posebno s obzirom na njegove velške korijene. Rođen u Port Talbotu u Walesu, Hopkins je tijekom godina izražavao nostalgiju za svojim velškim naslijeđem te nastavlja podržavati velške inicijative.

USA - 94th Academy Awards - Los Angeles
Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net
VELIKI GLUMAC Planirao je odustati od filma pa je osvojio svijet kao psihopat, od kćeri se udaljio radi alkohola
Planirao je odustati od filma pa je osvojio svijet kao psihopat, od kćeri se udaljio radi alkohola

- Što radite????? Vi ste Velšani - napisao je jedan pratitelj.

- Skinite tu majicu Sir, vi ste Velšanin - napisao je drugi.

Bilo je i onih koji su branili glumca, govoreći da je samo uživao u sportu kao milijuni drugih širom svijeta, a Engleska je na kraju pobijedila Meksiko 3-2 i plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bivša Mamićeva supruga pokazala tko joj je ukrao srce
POSEBAN TRENUTAK

FOTO Bivša Mamićeva supruga pokazala tko joj je ukrao srce

Chebourg i Zasja moje beskrajne ljubavi. Ovo treba ponoviti, Marko Grubnić, napisala je Vanja Horvat na društvenim mrežama
Laura iz 'Savršenog' ide u istražni zatvor. Šire se snimke divljanja. Evo za što je terete
S LISICAMA U DORH

Laura iz 'Savršenog' ide u istražni zatvor. Šire se snimke divljanja. Evo za što je terete

Završetkom istraživanja utvrđeno je kako je osumnjičena počinila kazneno djelo napada na službenu osobu, a zbog narušavanja javnog reda i mira protiv osumnjičene slijedi i optužni prijedlog, javlja policija
VIDEO Laura iz 'Gospodina Savršenog' s lisicama na rukama odvedena pred DORH
NAKON INCIDENTA

VIDEO Laura iz 'Gospodina Savršenog' s lisicama na rukama odvedena pred DORH

Nakon što je u nedjelju navečer u jednom dubrovačkom kafiću izazvala incident, Laura Prgomet je odvedena u pritvor na triježnjenje, a sada je s lisicama na rukama odvedena na ispitivanje pred DORH

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026