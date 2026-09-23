Anthony u Love Island vili svima otkrio detalje iz prošlosti: Imao sam prvu trojku sa 16 godina

U 'Love Island Adria' vili islanderi su zaigrali igru 'dvije laži i jedna istina'. Naime, svatko je trebao reći o sebi tri izjave, od kojih su dvije netočne, a jedna točna. Dečki su pogađali tvrdnje od cura, a cure od dečkiju. Svi oni koji su točno pogodili dobili su poljubac od islandera koji je iznosio tvrdnje o sebi.

Igra ih je približila jer su islanderi saznali neke nove informacije o svojim sustanarima, a neke tvrdnje su i mnoge nasmijale.

Foto: Voyo

Kad je došao red na Anthonyja, rekao je:

- Moja prva tvrdnja je da sam igrao za srpsku reprezentaciju, odigrao sam prvu utakmicu i izbacili su me. Druga tvrdnja je da sam s 14 godina imao društvo koje je u bandi. Ja sam odlučio da želim igrati košarku i ne želim imati takvo društvu i dogodilo se to da me jedan prijatelj pratio do kuće i ubo s nožem. A treća tvrdnja je da sam imao prvu trojku sa 16 godina - rekao je Anthony kroz smijeh.

Djevojke su pogađale - Lara je rekla kako misli da je istinita priča s bandom, a Alja je smatrala da je točna priča s trojkom.

- Da, istina je, imao sam prvu trojku sa 16 godina - otkrio je Anthony. Alja je dobila priliku za poljubac, ali je ipak odlučila da želi samo zagrljaj.