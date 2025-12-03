Antikni mač, unikatna lampa i rijetki kolekcionarski predmeti u novoj epizodi ‘Cash or Trash’!

Nova epizoda emisije 'Cash or Trash' donosi zanimljive predmete koji će proći stručnu procjenu ne bi li se doznala njihova stvarna vrijednost.

Foto: NOVA TV

Aukciju će otvoriti umirovljenik iz Varaždina koji za sebe kaže da je strastveni kolekcionar te da godinama skuplja razne predmete zbog čega je sada vrijeme da se nekih od njih počne rješavati.

- Radi se o jednom predmetu koji se koristi još danas, pronađen je na sajmištu, bio mi je interesantan, dopao mi se i kupio sam ga. Stoji mi doma u vitrini godinama i sad bih ga prodao - objasnit će prodavatelj i Varaždina, a prema prvim dojmovima procjenitelja Ilama Shuhanija, pojedini detalji ukazivat će na to da bi ovaj neobičan komad mogao datirati iz kraja 19. stoljeća.

U nastavku epizode gledatelje očekuje predmet koji će donijeti obrtnica iz Matulja. Riječ je o unikatnoj lampi od izrezbarenog drveta koja ju je osvojila svojom energijom i upečatljivim izgledom. Njezina osobna procjena je visoka, a Ilam će otkriti razdoblje nastanka i simboliku prikazanog motiva, što će dodatno zagolicati maštu trgovaca.

Foto: NOVA TV

U završnom dijelu epizode predstavit će se umjetnik i obrtnik iz Varaždina koji već trideset godina gradi vlastiti dvorac i muzej. Na procjenu će donijeti mač koji za njega ima posebnu vrijednost i koji ga, kako kaže, savršeno opisuje.

Foto: NOVA TV

- Prošle godine mi je uletio u kolekciju, a kupio sam ga od kolekcionara koji ga je nabavio u nekom dvorcu. Taj mač se koristio u borbi na Klisu i borbi protiv Osmanlija - objasnit će prodavatelj, a Ilam će ga smjestiti u povijesno razdoblje koje bi moglo iznenaditi i same trgovce.

Foto: NOVA TV

Hoće li prodavatelji dobiti iznose kojima se nadaju ili će svoje predmete ipak odlučiti zadržati, doznajte u novoj epizodi Cash or Trasha u 18h na Novoj TV!