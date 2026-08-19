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ŠIBENIK U ZNAKU LJEPOTE

Antonela Kekelić nova je Miss Šibensko-kninske županije

Piše 24sata,
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Antonela Kekelić nova je Miss Šibensko-kninske županije
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Foto: GRUBY
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Antonela ima 20 godina i dolazi iz Šibenika. Studira menadžment u turizmu, a privlače je dinamičnost tog područja i rad s ljudima. Sljedeće godine natjecat će se za titulu 31. Miss Hrvatske za Miss Svijeta

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Šibenik je u  ljetnoj večeri toplog kolovoza zasjao u znaku ljepote, mladosti i elegancije. U samom srcu povijesne jezgre, na Trgu Republike, ispred šibenske Gradske vijećnice, održan je izbor Miss Šibensko-kninske županije za Miss Hrvatske za Miss Svijeta. Brojna publika imala je priliku uživati u večeri ispunjenoj elegancijom, glazbom i pozitivnom energijom, a šest finalistica predstavilo se stručnom žiriju i publici te se borilo za prestižnu županijsku titulu i plasman u finale 31. izbora Miss Hrvatske za Miss Svijeta.

Foto: GRUBY

Titulu Miss Šibensko-kninske županije osvojila je Antonela Kekelić koja je svojim nastupom, osobnošću i elegancijom osvojila simpatije žirija. Antonela ima dvadeset godina i dolazi iz Šibenika. Studira menadžment u turizmu, a privlače je dinamičnost tog područja, rad s ljudima i upoznavanje različitih kultura. U budućnosti želi izgraditi vlastitu karijeru i jednoga dana pokrenuti nešto svoje. Govori engleski i talijanski, bavi se funkcionalnim treningom, rekreativno pliva i voli duge šetnje.

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Kao djevojčica bavila se plesom i glumom, a slobodno vrijeme rado provodi uz knjige i putovanja. Prijatelji je opisuju kao ambicioznu, pouzdanu i optimističnu, dok su je životni izazovi naučili strpljenju, upornosti i vjeri u sebe. Na izbor se prijavila kako bi izašla iz svoje zone komfora, upoznala nove ljude i stekla novo iskustvo. Njezina prva pratilja je Lana Ninić.

Foto: GRUBY


 
Finalistice su se tijekom večeri predstavile u elegantnim večernjim haljinama i vjenčanicama Nikolina wedding storea, dok je za njihov besprijekoran make-up bila zadužena Martina Peršić, a za frizure Frizerski salon Biserka. Važan dio natjecanja bio je i intervju na društvene teme, kroz koji su djevojke pokazale svoju osobnost, stavove, interese, ambicije i komunikacijske sposobnosti. Nova Miss Šibensko-kninske županije sada se pridružuje finalisticama koje će se natjecati za titulu 31. Miss Hrvatske za Miss Svijeta u veljači sljedeće godine. Time je dobila priliku predstavljati svoju županiju na nacionalnoj razini, a možda upravo ona jednoga dana krene stopama Eme Helene Vičar i dobije priliku predstavljati Hrvatsku na najvećem svjetskom izboru ljepote Miss World.

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Program izbora vodila je nekadašnja hrvatska missica Ivana Delač, dok je za glazbeni dio večeri i dobru atmosferu bio zadužen Danijel Banić iz grupe Baruni. Povijesna jezgra Šibenika pokazala se pritom kao savršena kulisa za večer posvećenu ljepoti, eleganciji i mladosti. U žiriju su sjedile bivša Miss Hrvatske Maja Spahija Blaće te missice Šibensko-kninske županije Ema Ninić i Antea Krnić, Zoran Škugor itd.

Foto: GRUBY


 
Iva Loparić Kontek, vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss Svijeta, zahvalila je svim pokroviteljima, partnerima i sponzorima koji su prepoznali značaj projekta i omogućili održavanje ovogodišnjeg izbora u Šibeniku. „Veliko hvala našim glavnim pokroviteljima – Šibensko-kninskoj županiji, Gradu Šibeniku, Turističkoj zajednici Šibensko-kninske županije i Turističkoj zajednici grada Šibenika – na podršci i povjerenju. Jednako tako zahvaljujem svim našim partnerima i sponzorima koji su svojim angažmanom dio ove lijepe priče: Martini Peršić, Frizerskom salonu Biserka, Nikolina wedding storeu, Konobi Oli, Caffe baru Mozart. Bez podrške lokalne zajednice, partnera i ljudi koji stoje iza ovakvih projekata ne bi bilo moguće realizirati događaj na ovoj razini. Posebno nas veseli što je upravo povijesna jezgra Šibenika bila kulisa večeri u kojoj smo dobili novu predstavnicu Šibensko-kninske županije za Miss Hrvatske za Miss Svijeta“, istaknula je Kontek.

Foto: GRUBY

Šibenik je tako još jednom potvrdio da njegova povijesna jezgra nije samo atraktivna kulisa brojnih kulturnih i turističkih događanja, već i mjesto susreta ljepote, mode, glazbe i mladih talenata. U toploj ljetnoj večeri grad je tako dobio svoju novu  ljepoticu.

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