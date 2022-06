Antonija Blaće i bivši vaterpolist za sedmu godišnjicu otkrili tajnu sretnog braka: 'Nas dvoje'

Voditeljica Antonija Blaće (42) i bivši vaterpolist Hrvoje Brlečić (38) proslavili su sedmu godišnjicu braka, a na društvenim mrežama su si međusobno čestitali emotivnim porukama.

- Danas nam je sedma godišnjica. Video je iz najdraže arhive na svijetu, a zove se 'nas dvoje' - napisala je.

Hrvoje i Antonija danas su u posebno veselom raspoloženju pa se na društvenim mrežama prisjećaju svog vjenčanja.

- Ljubavi, sretna ti sedma godišnjica braka! A vama svima želim jednu Antoniju u životu, dobro, ne baš moju Antoniju, ali znate na što mislim. Ljubavi, hvala ti što postojiš i istrpi me još barem toliko - napisao je Hrvoje.

Voditeljica je osim videa podijelila još nekoliko fotografija s njihovog vjenčanja i priznala da još nisu ni razvili fotke.

- Sedma. Rekle bi nam bake 'ušli ste u osmu'. To znači da je sedma, krizna prošla. Ako je to bila krizna, krizirat ćemo još dugo. P.S. Mi još slike nismo razvili, to smo ostavili za desetu - poručila je.

