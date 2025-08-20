Antonija i Ivica ponovno dolaze u Život na vagi! 'Želje su iste'

Nakon što su u osmoj sezoni 'Života na vagi' izazvali veliko zanimanje javnosti i sami proživjeli dosad najteže trenutke u borbi s kilogramima, Antonija i Ivica ponovno ulaze u show - ali ovaj put s posebnim uvjetom. Njihov je zadatak jasan: prema pravilima showa, na prvom vaganju devete sezone ne smiju imati više od dva kilograma razlike u odnosu na kilažu koju su imali u finalu osme sezone; Antonija 214,2, a Ivica 189,8 kilograma!

Ivica je na prvom vaganju prošle sezone imao rekordnih 244,3 kilograma, no već je tada pokazao odlučnost.

Foto: rtl

- Moj je najveći talent zafrkancija na vlastiti račun - kaže kroz osmijeh, ali odmah priznaje da je njegova najveća borba ozbiljna - zdravlje i život s obitelji. Njegov san ostaje isti: ponovno odjenuti svoje vjenčano odijelo i dokazati da ga kilogrami više neće sputavati u želji da bude otac i suprug kakav želi.

- Moja djeca su moj najveći motiv. Želim da vide da tata nije odustao i da je moguće boriti se, koliko god bilo teško - ističe 41-godišnjak.

Foto: rtl

Antonija iz Stobreča prošle je sezone sa 214,2 kilograma postala najteža kandidatkinja u povijesti showa.

- Želim skinuti teret ne samo s tijela nego i s uma i srca - kaže 29-godišnjakinja, koja priznaje da joj je osma sezona pokazala koliko zapravo može kad se usudi krenuti. Njezine želje ostaju iste - putovati, isprobati sportove, odijevati se kako želi i osjećati se kao i druge mlade žene.

Foto: rtl

- Kilogrami su do sada određivali moj život, ali sada ja želim preuzeti kontrolu. Moj je cilj naučiti voljeti sebe, izgraditi samopouzdanje i dokazati da mogu više nego što mislim.

Za Antoniju i Ivicu deveta sezona neće biti repriza prošle - bit će nova prilika, ali i najveća odgovornost do sada. Njihova poruka je jasna: put je težak, ali vrijedi svake kapljice znoja i svakog koraka prema zdravijem i sretnijem životu.

Foto: rtl

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.