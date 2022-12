Antonio se osamio i zaplakao, a kući otišao Allan: 'Nije pokazao interes za mene, niti se uklopio'

Novo jutro u kući započelo je pomalo lijeno. A dok su svi spavali, Luka Pejović mir i tišinu iskoristio je za tjelovježbu.

Nakon doručka Manuela je obavijestila dečke da mora odabrati nekoga od njih za spoj jedan na jedan, a danas će to biti Antonio.

- Antonija i Marinelu ne mogu nikako vidjeti kao par - poručio je Luka P.

Marinela je, dok su šetali tržnicom, započela verbalnu paljbu pa pitala Antonija zašto je jutros nije probudio i donio joj doručak u krevet, a to je obećao. Kako bi joj se ispričao za svoj propust, odlučio joj je pokloniti cvijeće.

- Zanimljiv je na svoj način, ali definitivno nije moj tip, nije ono što ja tražim od muškarca - iskrena je bila Marinela.

Nakon kupnje na tržnici, Marinela i Antonio poželjeli su još malo otvoreno i iskreno razgovarati, a nju je zanimalo kako Antonio inače prilazi ženama.

- Ne barim često, više spontano, kroz razgovor - rekao joj je pa dodao da kod prave djevojke traži lojalnost, ljubav i poštovanje.

Marinela mu je zamjerila malu povučenost pa ga je zamolila da bude malo otvoreniji u komunikaciji s njom. Za to vrijeme Luka P., Luka K., i Dominik pripremali su ručak.

- Mislio sam da ću doći ovdje i da neću uopće imati konkurenciju, ali drago mi je da je imam - i dalje je prilično samouvjeren bio Luka P.

Po povratku kući dečkima se učinilo da Antonio izgleda malo razočarano, a Dominik je odmah požurio i zagrlio Marinelu.

- Ako oni osjećaju nešto, neka se grle… Pogotovo ako je to od prije neka kemija - komentirao je situaciju Antonio.

Nakon ručka Antonio je skupio hrabrosti pa pozvao Marinelu na još jedan razgovor, dok su ih ostali kandidati s čuđenjem gledali kako odlaze u njezinu sobu. Antonio je postavljao pitanja bez imalo zadrške, o vezama i avanturama za jednu noć.

- Da smo se vani upoznali, mislim da ne bi bio muškarac s kojim bih ja bila - priznala mu je kako je se današnji spoj i nije nešto pretjerano dojmio.

- Možda se kasnije nešto dogodi, ali u ovom showu ne - rekla je.

Kad se Antonio vratio među dečke, zanimalo ih je o čemu su to pričali.

- Došla sam do zaključka da mi je nekako sve ovo izgubilo smisao… Svi mi lebdite u zraku, ne mogu procijeniti tko je došao ovdje zbog mene, tko je došao ovdje zbog zaljubljenosti, tko je došao zbog reklame - priznala je dečkima Manuela.

- Problem je što smo si svi mi predobro sjeli i previše se opustili, a nju smo stavili u drugi plan - komentirao je Luka K., a i ostali dečki su se složili. Nakon kraćeg razmišljanja, vrijeme je da Manuela dečkima obrazloži svoju odluku.

- Nitko nije siguran - zaključili su kandidati.

- Osjećam da se nije uklopio ni pokazao interes za mene… Danas bi to bila najbolja odluka - rekla je Marinela pa prozvala Allana koji je napustio show uz pozdrave i zagrljaje.

- Osjećam se dosta sretno… Sve je super - poručio je Allan, pohvalivši Manuelinu iskrenost pri izbacivanju.

Atmosfera u kući splasnula je nakon njegova izlaska, a posebno loše volje bio je Antonio koji se osamio na terasi pa čak i zaplakao.

- Imam neke stvari u stvarnom životu koje su me istraumatizirale po pitanju tog laganja i iskorištavanja. Tako da je to reakcija na to. Previše misli kroz taj trenutak… Emocije, razmišljanja - rekao je potišteno.

Ubrzo mu se pridružila zabrinuta Marinela.

- Tu sam se iznenadio. Ja bih došao tako do svakog čovjeka. Onda kad meni netko uzvrati takvim potezom, to me pogodi - iskren je bio Antonio.

Dečki su za to vrijeme u dnevnoj sobi komentirali Antonija. I dok je Dominik tvrdio kako misli da nije manipulator, Luki P. činilo se da ipak malo pretjeruje s reakcijama.

- Nije s nama uopće… Ako mu treba utjeha, OK, ali nije u redu - Luki se nije sviđala činjenica da je većinu današnjeg dana Marinela provela s Antonijem.

- Večer se nastavila iskrenim međusobnim razgovorima, a Antoniju su svi pružili podršku. Odjednom sam se raspao - priznao je.

