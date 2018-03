Antun Vrdoljak nam potvrdio: 'General' ide na festival u Pulu

Nema filma da se nisam probudio u dva, tri ujutro uvjeren da je sve što sam napravio promašaj. I znao sam, ostanem li u krevetu, više neću zaspati, a drugo jutro treba na snimanje. Zato bih ustao, prošetao psa i uspio zaspati, rekao je Antun Vrdoljak (86).

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Redatelj završava film 'General' o životu Ante Gotovine. U montaži je, kaže, cijele dane. Generala je upoznao tijekom rata i kad su ga uhitili, imao je, kaže, ideju da mu filmom može pomoći.

General ne čita scenarij

- Bilo mi je jako teško kad je bio uhapšen. Kad su ga oslobodili krivnje i kad se vratio, rekao sam mu da nisam odustao od filma. Ponudio sam mu scenarij, a on mi je na to odgovorio: ‘Što ja znam o tome. Ako bude dobar film, zovi me na premijeru’. Nije htio pročitati ni jedan redak – prisjetio se Vrdoljak.

Film, dodaje redatelj, radi iz ljubavi prema svakome tko je stradao tijekom Domovinskog rata. Kao jednu od najemotivnijih scena 'Generala' izdvaja trenutak kad je general bio dječak i igrao se u dvorištu.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

U blizini su minirali kamen, vikali su: 'Miiina', a Antina majka je djecu pozvala u kuću. - Brat i sestra su je poslušali, ali Ante je krenuo prema glasu. Majka je za njim vikala: ‘Ne tamo’ i tad se treći put oglasilo ono ‘miina’. Mama se bacila na Antu i mina ju je ubila. Ljudi koji su se zatekli vikali su jadna familija, jadna žena. Miner je rekao: ‘Ljudi, ja nisam kriv, tri puta sam vikao’, a onaj jedan koji je uvijek najpametniji rekao je: ‘Mali je kriv’. To generala još muči. Kao i kad su rekli nakon rata: ‘Kriv si’. Ta krivnja je lajtmotiv filma – kaže Vrdoljak.

Rekordna gledanost

Premijeru filma najavljuje za ovogodišnji filmski festival u Puli, a serija bi trebala početi s prikazivanjem u rujnu 2019. Od premijernog prikazivanja ne strepi, iako, kaže, nikad nije sasvim zadovoljan.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

- Najbolje je pitati seljaka koji svojim rukama napravi sve što ima je li zadovoljan. Nije, jer uvijek ili pada kiša ili nije dobra ljetina. Samo budale su zadovoljne. Morate se bojati kad radite takav posao. Nisam zadovoljan jer još ne znam što će ispasti. Svaki kadar vrtim naprijed-nazad. Ako si pametan, vidiš svaku pogrešku i imaš dojam da će na premijeri svi vidjeti pogreške. Nije točno, ali dobar je strah kome ga je Bog dao - kaže.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Generala Gotovinu igra Vrdoljakov zet, Goran Višnjić (45). Njihov prvi zajednički projekt bila je 'Duga mračna noć' 2004. i redatelj kaže da je Goran od tada sazrio.

Još fali Boris Dvornik

- Ta američka škola je djelovala na njega, naučio je red. Sapunice koje se danas snimaju uspavljuju ljude. Glumci nauče, izgovore, odu doma i kao da se to više njih ne tiče. To su uvjeti življenja kod nas. Goran malo snima, ne da mu se uzeti bilo što, a dobiti ono što hoće je teško. Ali u Americi možeš dobro živjeti od jednog projekta - kaže Vrdoljak koji je bio na mukama tko će mu igrati generala Bobetka. Odlučio se za Mustafu Nadarevića (74). Još nije prežalio što njegov miljenik Boris Dvornik već deset godina nije s nama.

- Ne rađa se svaki dan Boris Dvornik. Nisam ga prebolio niti hoću. Sjećam se kad mi je rekao: ‘Najbolji si na svijetu, a kad bih te jednom vidio pijanog, to bi mi bila najveća radost’ - prisjetio se Vrdoljak.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Boris Dvornik je igrao jednu od važnijih uloga u njegovu filmu i seriji 'Duga mračna noć'. Svaki Vrdoljakov projekt je među najgledanijima, a 'Duga mračna noć' je, kaže, potukla sve rekorde gledanosti. Sad se reprizira treći put.

Obilježen

Lajtmotiv filma je krivnja koja se kroz život Ante Gotovine provlači otkad je netko rekao: ‘Mali je kriv’ za smrt majke

Tema: FILM