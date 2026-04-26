'Apex' je novi film s Charlize Theron: Promovirala ga tako da se popela na jumbo plakat

S jedne strane, neki kritičari hvale film kao 'pravi film' među streaming naslovima. S druge strane, InSession Film naziva ga 'dosadnim, monotonim, bezličnim, predvidljivim i anemičnim'

Novi Netflixov film 'Apex', napeti triler o preživljavanju s Charlize Theron i Taronom Egertonom u glavnim ulogama, stigao je na streaming servis 24. travnja i odmah izazvao veliku pozornost. Unatoč zvjezdanoj postavi i premisi koja obećava, film je oštro podijelio kritičare, no to ga nije spriječilo da se brzo popne na sam vrh ljestvica gledanosti. Važno je napomenuti da se radi o novom ostvarenju iz 2026. godine, a ne o istoimenom znanstveno-fantastičnom filmu s Bruceom Willisom iz 2021. koji je prošao neslavno.

Radnja filma prati Sashu (Charlize Theron), iskusnu alpinisticu koja se, pet mjeseci nakon tragične nesreće u kojoj je poginuo njezin partner Tommy (Eric Bana), povlači u australsku divljinu kako bi se suočila s tugom. Njezin plan za samotno putovanje i spuštanje kajakom niz opasne riječne brzace iznenada se pretvara u borbu za goli život. Ubrzo susreće Bena (Taron Egerton), naizgled šarmantnog i prijateljski nastrojenog lokalca koji se otkriva kao nemilosrdni serijski ubojica. Sasha postaje njegov plijen u smrtonosnoj igri lova kroz nepreglednu i surovu divljinu.

Film je režirao islandski redatelj Baltasar Kormákur, poznat po filmovima preživljavanja kao što su 'Everest' i 'Adrift'. Sniman je na lokacijama u Novom Južnom Walesu u Australiji, čiji su 'krševiti i prelijepi tereni' postali, kako kaže redatelj, jedan od glavnih likova u filmu.

​- Radi se o ženi koja se nađe u šumi sa serijskim ubojicom i ona mora pobijediti. Ovo je akcijska avantura, psihološki triler. To je priča o preživljavanju, ne samo fizičkom već i emocionalnom, te o otkrivanju od čega ste sazdani - rekla je glumica.

Odmah po izlasku, 'Apex' je na stranici Rotten Tomatoes zabilježio ocjenu od 67 posto, no recenzije su potpuno oprečne. S jedne strane, neki kritičari hvale film kao 'pravi film' među streaming naslovima, ističući Kormákurovu 'mišićavu' režiju, napetost i sjajne izvedbe. Pohvale idu na račun sirove fizikalnosti Charlize Theron, ali i jezive transformacije Tarona Egertona, čiji Ben varira između dječačkog šarma i sadističke prijetnje.

S druge strane, mnogi kritičari nisu bili impresionirani. U jednoj od najstrožih recenzija, InSession Film naziva ga 'dosadnim, monotonim, repetitivnim, zamornim, bezličnim, predvidljivim i anemičnim'. Zamjeraju mu manjak psihološke dubine, recikliranu radnju i klišejizirane elemente horor žanra. Neki smatraju da film, unatoč obećavajućem početku, ne uspijeva razviti zanimljivu dinamiku između lovca i lovine te da Egertonova izvedba graniči s karikaturom. ScreenRant mu je dodijelio ocjenu četiri od 10, ističući da je 'Taron Egerton zastrašujuće svijetla točka u Netflixovom osrednjem trileru o preživljavanju'.

Osim toga, Charlize Theron je podigla promociju svog novog filma na višu razinu. Glumica se u petak, na iznenađenje fanova, u punoj penjačkoj opremi popela na jumbo plakat na njujorškom Times Squareu.

