Apsolutna rekorderka emisije: Ines Petrić šesti put traži srodnu dušu u showu 'Ljubav je na selu'

Jedanaest usamljenih farmera od ponedjeljka u 21:20 sati na RTL-u kreće u najveću ljubavnu avanturu svog života kako bi pronašli onu pravu. Upravo njima svoja su pisma napisale brojne dame iz čitave Hrvatske, ali i inozemstva, a sada su konačno spremne upoznati ih!

- Nikad ne odustajem od ljubavi i uvijek ću se prijavljivati dok ne nađem adekvatnog partnera koji će me pratiti u životu - govorila je tako u 12. sezoni gledateljima dobro znana Zagrepčanka Ines Petrić (48) pa svoje obećanje i ispunila.

Naime, upravo je Ines jedna od kandidatkinja i u novoj, 14. sezoni 'Ljubav je na selu', a u omiljenu RTL-ovu emisiju vraća se čak šesti put, što je čini apsolutnom rekorderkom!

Atraktivnu crnku gledatelji su prvi put upoznali još 2015. godine. Tada je pokušala zavesti 13 godina mlađeg Gorana Špehara. Zatim je okušala sreću na farmi Andre Bogunovića, a bila je i kod Domagoja Škobića. U internacionalnoj sezoni njezin je odabranik bio Australac Jack Vukoja, a u 12. sezoni na svojoj ju je farmi u Konjicu ugostio i Hakija Špago.

Nakon što nitko od spomenutih farmera nije uspio osvojiti njezino srce, Ines je odlučila napisati još jedno ljubavno pismo.

- Očekivanja su velika jer je ovo 14. sezona, a 14 je moj sretan broj. Vjerujem da će mi i ovaj put donijeti sreću, kao što mi ju je donio i tijekom života - ističe.

- Kod farmera kojem sam pisala privuklo me to što je radišan, jer sam i ja teška radoholičarka, pa me na muškarcu uvijek prvo zaintrigiraju ambicija, rad te iskrenost - rekla je.

Ines sebe opisuje kao iskrenu, veselu, optimističnu, dragu i otvorenu osobu koja je ponekad tvrdoglava, ali nikad ne ide ispod svojih kriterija.

Svestrana Ines po struci je frizerka i vizažistica, a javnosti je najpoznatija po svojoj ljubavi prema teretani, fitnessu i zdravom načinu života, što se vidi i na njezinoj liniji. U slobodno vrijeme voli se družiti s prijateljima, šetati, putovati, ići u shopping, rado pleše i igra badminton.

Već je u prethodnim sezonama pokazala kako se vrlo dobro snalazi u svim situacijama, a seoskih se obaveza i životinja nimalo ne boji.

- Moji glavni aduti za zavođenje farmera bit će moj osmijeh i moje tijelo. Uz to, obožavam kuhati te znam raditi sve poljoprivredne poslove i poslove u vrtu - kaže Ines, dodajući kako će konkurenticama u emisiji pristupiti s dobrim namjerama i kao iskrena prijateljica jer ne voli spletkariti.

Što se njezinog nastupa u novoj sezoni tiče, gledatelje bi, najavljuje, ipak mogla malo iznenaditi.

- Teškog sam karaktera i rijetko mi se nešto odmah svidi na prvu, teško me osvojiti... Međutim, dolazim u nešto drukčijem stilu, tj. baš onakva kakva sam u stvarnom životu. Prošlih sezona imala sam umjetne nokte, koje sam stavila samo za potrebe snimanja, gledatelji su to krivo protumačili. Ovaj put ulazim bez umjetnih noktiju, bez jake šminke, odjeća biti raznovrsna, a frizura jednostavna - najavljuje Ines.

A kojem je to farmeru pisala, hoće li ga osvojiti dovoljno da je povede sa sobom na farmu i hoće li joj 14. sezona 'Ljubav je na selu' uistinu biti sretna, gledatelji će doznati već od ponedjeljka u 21.20 sati na RTL-u.

