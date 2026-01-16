Apsolutno apsurdna apokalipsa. 'Fallout' oduševio i 2. sezonom, Gogginsov Ghoul je genijalan...

Nuklearni armagedon, brutalna ubojstva, još brutalnija čudovišta, smrt, preživljavanje, religiozno-tehnološki kultovi... Sve skupa to bi trebalo biti zastrašujuće, ali ovdje je često urnebesno. I to mislimo na dobar način. Serija “Fallout”, inspirirana kultnom igricom, vratila se s drugom sezonom i, za razliku od brojnih serija čiji su nas nastavci prošle godine razočarali, kod “Fallouta” je obrnuto, on je postao još bolji... Prokletstvo “uvijek lošije druge sezone” ovdje ne vrijedi.

Radnja serije odvija se 2296. godine, 219 godina nakon nuklearne apokalipse, i prati tri glavna lika čije se sudbine sudaraju u pustom, ali šarenom “Wastelandu” južne Kalifornije.

Lucy MacLean (Ella Purnell) djevojka je iz Vaulta 33 (podzemno sklonište) koja prvi put izlazi na površinu. Nevina je, optimistična i zapravo dobra osoba. Potpuna suprotnost onima na površini. Purnell je ulogu odradila i više nego dobro, lako je povjerovati u njezinu naivnost.

Maximus (Aaron Moten) aspirant je u tehnološkoj sekti, rastrgan između dužnosti i osobnih želja, ni sam nije siguran što želi.

I onda imamo The Ghoula, Waltera Gogginsa u ulozi koja je već sad legendarna.

Iako je godina tek počela, Gogginsova uloga istaknula je kandidaturu za ulogu godine. On “krade” svaku scenu. Sarkazam, umor od života, s ponekim bljeskom ljudskosti... Istovremeno je odbojan i neodoljiv. On ne glumi, on je postao taj lik.

Vizualno, serija je spektakularna, na njoj se nije štedjelo. A i soundtrack, mješavina klasika iz 50-ih, savršeno doprinosi bizarnosti ovoga postapokaliptičnog svijeta.

“Fallout” je vjerojatno najbolja adaptacija videoigrice dosad snimljena. I recept je za sve one koji će se bacati u slične pothvate.

Adaptacija je ispoštovala original materijal, dala mu je dozu cinizma, dozu ljudskosti... I isporučila nam je nešto svježe, zabavno i kvalitetno. Crni humor koji grize, apsurd koji vas tjera da se smijete usred masakra, i satira koja pogađa točno u metu odlike su ove hit serije.

Ako volite crni humor, postapokaliptični eskapizam i svijet u kojem je sve moguće, uključujući i to da se smijete dok vas netko pokušava pojesti, ovo je vaš “must-watch”.

Fallout (PRIME)

OCJENA: - 8/10