Aquafest pretvara Varaždinske Toplice u živu antičku pozornicu

Varaždinske Toplice i ove će godine postati jedno od najposebnijih festivalskih središta u Hrvatskoj. Aquafest, manifestacija koja slavi bogatu antičku baštinu grada i stoljetnu tradiciju ljekovite termalne vode, ponovno će prvog vikenda u lipnju okupiti tisuće posjetitelja kroz spoj povijesti, kulture, zabave, znanosti i vrhunskog programa za sve generacije.

Festival, koji iz godine u godinu raste i privlači sve brojniju publiku, temelji se na jedinstvenoj priči o antičkom naselju Aquae Iasae, jednom od najvažnijih arheoloških lokaliteta kontinentalne Hrvatske. Upravo zahvaljujući ljekovitoj termalnoj vodi Varaždinske Toplice stoljećima su bile mjesto susreta, liječenja i života, a Aquafest tu bogatu ostavštinu pretvara u veliki otvoreni povijesni spektakl.

Posjetitelje i ove godine očekuju rimske legije, gladijatorske borbe, antičke igre, kreativne radionice, predstave, koncerti i atraktivni sadržaji koji cijeli grad pretvaraju u svojevrsni vremeplov. Festival publici pruža priliku da na nekoliko dana doslovno postane dio antičke priče, od druženja s gladijatorima i rimskim carevima do istraživanja hramova posvećenih Minervi, Jupiteru i Junoni te šetnje jednim od najvažnijih arheoloških lokaliteta u Hrvatskoj.

Poseban značaj Aquafestu daje i međunarodni stručni skup „Termalna voda jučer, danas i sutra”, koji se od 2018. godine održava na samom arheološkom lokalitetu, u očuvanom objektu rimske bazilike. Riječ je o jedinstvenom događanju koje okuplja eminentne stručnjake iz Hrvatske i inozemstva te dodatno potvrđuje važnost Varaždinskih Toplica kao mjesta susreta povijesti, znanosti i zdravstvenog turizma.

Organizatori ističu kako je upravo spoj edukacije, povijesti, zabave i suvremenog festivalskog sadržaja ono po čemu je Aquafest postao prepoznatljiv daleko izvan granica Varaždinskih Toplica i Varaždinske županije. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj za djecu, obitelji i odraslu publiku, a poseban interes već sada vlada za večernje koncertne programe i spektakularne antičke uprizorbe koje svake godine privlače velik broj posjetitelja.