Argentinac nije prošao detektor laži: Rekao da je došao u Katar zbog Messija, a ne Ivane Knoll

Popularna hrvatska navijačica, Ivana Knoll (30) je podijelila duhovit video iz Katra. Na njemu je okružena muškarcima koji svojim mobitelima nastoje ovjekovječiti trenutak u njenoj blizini, a netko je ponio i neku vrstu detektora laži.

Na snimci koju je Knoll podijelila na Facebooku argentinski navijač drži dlan u nekoj plastičnoj spravi koja je vrsta detektora laži, iako se možda radi i samo o igrački.

Nakon što je Argentinac rekao da je došao u Katar zbog Svjetskog prvenstva i Messija, aparat u kojem je držao ruku je signalizirao da ne govori istinu. Iako se argentinski navijač iznenadio rezultatom, samo se nasmijao i rekao da je ipak lagao.

Situacija je nasmijala mnoge muškarce koji su ih okruživali, ali i Ivanu koja ga je nakratko i zagrlila. Knoll je sve popularnija i izvan granica Lijepe Naše, te su je mnogi u Katru prepoznali i tražili da se fotografiraju s njom.

Od početka Svjetskog prvenstva Ivana je na Instagramu skupila više od 2 milijuna pratitelja te ih sada ima preko 3 milijuna. Bez obzira na naglu popularnost, Ivana djeluje kao da se dobro snalazi u svemu tome.

Nekima je njezina popularnost ipak sumnjiva. Nedavno je prof. dr. Ilija Kajtez, srpski sociolog, filozof, pedagog, književnik i časnik u mirovini, komentirao da je Knoll možda na špijunskom zadatku.

- U životu i politici ne postoji slučajnost. Neki će misliti da je to njen osobni projekt, no kasnije će se ispostaviti da je to dobro planirani projekt, da iza toga stoje ozbiljne obavještajne službe, prije svega zapadne obavještajne službe čiji je na ovim terenima podizvođač hrvatska obavještajna služba - kazao je prof. Kajtez.

