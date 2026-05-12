Argetinska glumica hrvatskih korijena: 'Moj djed Miro preživio je masak Bleiburgu'

Argentinska glumica hrvatskih korijena Clara Kovačić (35) protagonistica je dugoiščekivane serije 'Ljubavni trokut' u toj južnoameričkoj zemlji, a koja govori o kontroverznoj Wandi Nara i nogometašu Maxiju Lopezu.

Seriju je u ponedjeljak počela prikazivati televizija Television Federal u Argentini, a u njoj glume i sama Nara i Lopez. Kovačić, koja je dosad glumila u 36 filmova, igra Lopezovu sadašnju suprugu Danielu Christiansson.

- Tražili su glumicu koja bi igrala Christiansson. 'Voljeli bismo te vidjeti u toj ulozi', rekli su mi. Otišla sam na audiciju i primili su me - ispričala je argentinskim novinama Clarin.

Christiansson je Šveđanka koja živi u Švicarskoj, a Kovačić ju izgledom i načinom govora uspješno glumi.

- Maxi mi je rekao da joj jako sličim. Štoviše, Wanda mi je rekla, 'Mislila sam da si Daniela kad sam te vidjela - rekla je hrvatska glumica.

Wanda Nara, koja je popularnost stekla na televiziji, bila je u braku s Lopezom, bivšim nogometašem River Platea, Barcelone i Milana, od 2008. do 2013. Razveli su se nakon što ju je nogometaš optužio za nevjeru, a zatim i ona njega. Serija je fiktivna priča, a Kovačić kaže da su se njih dvoje ponašali kao prijatelji tijekom snimanja.

- Bili su jako smiješni. Serija je temeljena na njihovoj karizmi, a ponašaju se kao da su najbolji prijatelji - rekla je.

Nara je nakon Lopeza, s kojim ima troje djece, bila s Interovim nogometašem Maurom Icardijem. Njemu je bila i zastupnica te se 2022. rastala od njega u turbulentnim okolnostima. Lopez se 2014. oženio s Christiansson, modnim modelom.

Kovačić, koja se istaknula glumeći u nekim horor filmovima, služi se uz španjolski i engleskim, francuskim i hrvatskim jezikom. Kaže da ju je djed koji se doselio iz Hrvatske uvijek poticao na učenje stranih jezika.

- Moj djed Miro, pravim imenom Kazimir, bio je iz Pule, a moja baka Nadia iz Varaždina. Upoznali su se u Zagrebu - rekla je.

Kovačić je ispričala kako je njen djed po završetku Drugog svjetskog rata 'gledao kako mu umiru obitelj, prijatelji…'

- Preživio je masakr u Bleiburgu… Uspjeli su preživjeti, osnovati obitelj te nam ostavili to kao primjer - rekla je.

- Podijelili su sa mnom svoju priču o ratu, kako su pobjegli, bili u sabirnom logoru, te kako su stigli (u Argentinu) ne znajući jezik. Proveli su mjesec dana na brodu čitajući malu knjigu učeći španjolski… Oni su mi prenijeli hrvatsku kulturu - dodala je.

Po dolasku u Argentinu djed je bio radnik, a baka je šivala u tvornici dok su živjeli u hotelu za imigrante u luci. U Argentini živi oko 300.000 Hrvata i njihovih potomaka pa je to zemlja Južne Amerike s najvećom hrvatskom dijasporom.

- Mi Kovačići smo jako vezani za obitelj. Okupljamo se vikendom kod mojih roditelja, nas je petero braće i sestara, tri muškarca i dvije žene. Sviđa mi se to, vidim sebe kako starim u velikoj obitelji, s unucima, nešto što sam naučila voljeti s vremenom, jer nikada nisam zamišljala da ću je imati… - rekla je.

Naime, još za vrijeme školskih dana htjela se baviti kinematografijom i nije niti pomišljala na brak i obitelj.

- Ali sa 19 godina sam upoznala svog muža. Zajedno smo 16 godina i roditelji smo djevojčice od 7 godina i dječaka od 2 - rekla je.

Godine 2021. stigla je u Hollywood a da se nije maknula iz Buenos Airesa. Sudjelovala je, naime, s jednom snimljenom scenom iz argentinskog grada u filmu 'Ne gledaj gore' ('Don't look up') s Leonardom DiCapriom, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett i Meryl Streep.