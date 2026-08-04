Ariana fanovima na koncertu otkrila zašto se povlači sa scene

Ariana Grande (33) vratila se u ponedjeljak na pozornicu u sklopu turneje 'Eternal Sunshine' u dvorani United Center u Chicagu, nakon što je njezin glasnogovornik tijekom vikenda za People potvrdio da će se pjevačica nakon završetka aktualne turneje u rujnu 'povući iz javnosti'. Grande se publici obratila 4-minutnim govorom koji je pročitala svojim obožavateljima.

- Objava koja je jučer izašla u javnost nije bila ishitrena niti impulzivna. To je nešto što sam planirala - rekla je Ariana, dodajući kako je taj plan 'u tišini donijela još davno'. Kasnije je fanovima poručila i da nije istina da joj 'negativnost' uništava život.

- Bez obzira na sve glasine, ništa neće moći iskriviti moju stvarnost niti će mi išta biti stvarnije od ljubavi koju dijelimo. Voljela bih da postoje riječi kojima bih mogla opisati koliko vas volim - rekla je pjevačica. Turneju je opisala kao 'jedno od najljekovitijih, najljepših, najispravnijih i najposebnijih iskustava' u svom životu. Turneja 'Eternal Sunshine' nastavlja se s još dva koncerta u Chicagu, nakon čega slijedi deset nastupa u londonskoj O2 Areni, koji će trajati do 1. rujna.

- Ariana će se nakon završetka turneje 'Eternal Sunshine' povući iz javnosti. Veseli se završetku turneje na najbolji mogući način – zdrava i sretna – nakon čega će uzeti itekako zasluženu stanku od javnog rada i pojavljivanja, koja su dovela do beskrajnog i kontinuiranog preispitivanja u javnosti. Ova turneja za nju je bila prekrasno iskustvo. Obožava svoje fanove i uživala je u svakoj minuti - rekao je Arianin glasnogovornik tijekom vikenda. People je također objavio kako Ariana neće glumiti u obnovljenoj londonskoj izvedbi mjuzikla 'Sunday in the Park with George', u kojem je trebala nastupiti zajedno sa svojim kolegom iz filma 'Wicked', Jonathanom Baileyjem. Predstava je trebala premijerno biti izvedena idućeg ljeta u Barbican Centreu u Londonu.

Sve ove objave dolaze nakon što su njezin fizički izgled i opće zdravstveno stanje postali tema brojnih javnih rasprava, koje su se dodatno intenzivirale nakon izlaska spota za pjesmu 'Petal' prošlog petka.