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Ariana Grande Bijeloj kući: Prestanite moju glazbu koristiti za svoje 'odvratne gluposti'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ariana Grande Bijeloj kući: Prestanite moju glazbu koristiti za svoje 'odvratne gluposti'
Foto: Profimedia/arhivska fotografija

Pjevačica i glumica nominirana za nagradu Oscar, kritizirala je Trumpovu administraciju i prošle godine

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Američka pop zvijezda Ariana Grande (32) pozvala je u Trumpovu administraciju da prestane koristiti njezinu glazbu za promicanje svojih politika.

Komentar je uslijedio nakon što je Bijela kuća ranije ovog tjedna podijelila video na TikToku ističući svoju imigracijsku politiku. Video, koji prikazuje savezne agente koji hapse i stavljaju lisice ljudima, sadrži pjesmu "Bye" iz 2024. Ariane Grande, dobitnice nagrade Grammy. 

@whitehouse

Bye-bye 👋 President Trump has delivered the most secure border in history

♬ original sound - The White House

- Molim vas, nikada ne koristite moju glazbu u vezi s ovim barbarskim, nehumanim, odvratnim glupostima - napisala je Grande u komentaru objavljenom na TikTok videu Bijele kuće u četvrtak. Izvor blizak pjevačici rekao je da njezin tim istražuje kako što prije ukloniti glazbu iz videa.

Odgovarajući Grande, glasnogovornica Bijele kuće Abigail Jackson rekla je:

- Reći ćemo ovo još jednom: što je zapravo barbarsko, nehumano i odvratno su kriminalni ilegalni stranci koji su ozlijedili i ubili nedužne američke građane.

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Grande, pjevačica i glumica nominirana za nagradu Oscar, kritizirala je Trumpovu administraciju prošle godine nakon što je podijelila objavu na Instagramu pitajući ljude koji su glasali za Trumpa je li im život postao bolji od kada se vratio na dužnost.

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Foto: Profimedia/arhivska fotografija

Trump, sada u svom drugom neuzastopnom mandatu, aktivno je prisutan na društvenim mrežama. Članovi njegova komunikacijskog tima često objavljuju kratke videozapise koji sadrže popularne pjesme kako bi ilustrirali predsjednikove napore da ispuni svoja izborna obećanja.

Neki od videozapisa sadržavali su popularne pjesme uz prikaz Trumpove represije prema imigraciji, američkih vojnih operacija protiv Irana i uhićenja bivšeg venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura.

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