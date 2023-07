Ariana Grande ljubi oženjenog 'Spužva Boba' svega nekoliko mjeseci nakon tajnog razvoda

Pjevačica Ariana Grande (30) nedavno je objavila da se razvela od agenda za nekretnine Daltona Gomeza (27), a sad navodno ljubi glazbenika Ethana Slatera, s kojim snima mjuzikl 'Wicked'.

Nije poznato koliko dugo je navodni par u vezi, niti mnogo detalja njihovog odnosa, ali se oglasila Ethanova supruga Lilly.

Ariana Grande početkom ove godine rastala se od Gomeza nakon nepune dvije godine braka, a sve se otkrilo nakon što se pjevačica na Wimbledonu pojavila bez prstena.

Prema pisanju Daily Maila pjevačica je krenula dalje te je sada navodno u vezi s oženjenim glumcem Ethanom Slaterom, a sad se oglasio izvor blizak njegovoj supruzi koji kaže da se onda osjeća izdanom.

Također, izvor dodaje da je Lilly shrvana što je njezina obitelj uništena. Samo prije nekoliko mjeseci glumac i njegova supruga su dobili dijete, a prije nekoliko dana on je zatražio razvod, kao da je 'okrenuo leđa svojoj obitelji'.

Navodno je Ethan obavijestio suprugu o novoj romansi s pjevačicom prije nego što je to izašlo u javnost, no Lilly Jay se teško nosi s tim.

Ariana i Ethan upoznali su se na setu mjuzikla 'Wicked' u prosincu 2022. godine, a glumac je inače poznat po ulozi Spužva Boba u istoimenom mjuziklu.

Podsjetimo, Ariana i njezin bivši suprug Dalton bili su zajedno od 2020., a vezu su obznanili javnosti u njezinom spotu za duet s Justinom Bieberom (29), 'Stuck with you'. Godinu kasnije vjenčali su se u njezinom kalifornijskom domu u Montecitu, i to pred publikom od samo 20 uzvanika.