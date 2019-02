Ariana opet zeznula tetovažu: Njezino značenje je nebuloza...

Pjevačica Ariana Grande (25) na dlan je htjela tetovirati 'sedam krugova' na japanskom, ali se ispostavilo da piše 'roštilj'. To se dogodilo jer je zbog boli izostavila znak koji je trebao ići između.

- Ne bih izdržala još jedan simbol - opravdavala se Grande.

Foto: Twitter

Ariana je išla popraviti tetovažu koja je izazvala ismijavanje na društvenim mrežama pa je napravila još goru stvar. Sada njezina tetovaža znači 'prst na japanskom roštilju'.

Foto: Twitter

Za ove greške koje je Ariana učinila u posljednjih nekoliko dana čula je i firma koja se bavi uklanjanjem tetovaža. Ponudila je TMZ-ju da pokušaju s Arianom nagoditi uklanjanje tetovaže, za što bi oni njoj platili 1,5 milijun dolara. Ipak, u zamjenu traže da se Ariana fotografira u njihovoj poslovnici jednom mjesečno i objavljuje kroz čitavu godinu i priča o iskustvu s njihovom firmom.

- Ne mogu govoriti u Arianino ime jer nisam osobno primio ovo pismo, ali znam da bih se ja za 1,5 milijuna dolara otišao tetovirati i onda ukloniti tu istu tetovažu bez razmišljanja - rekao je menadžer pjevačice Scooter Brown (37).

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ipak, Ariana je odbrusila svima koji su pričali o njezinoj tetovaži.

- Dat ću vam svima milijun ako mi se skinete s grbače - bila je kratka pjevačica.

i’ll give y’all a million to get off my nuts https://t.co/7yMyP0eHtt