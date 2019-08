Ariana pobudila sumnju novim spotom: 'Jel ti to novi dečko?'

Pjevačica Ariana Grande (26) mnoge je zaintrigirala spotom u kojem se ljubi s pjevačem Mikeyjem Fosterom, zbog čega se počelo nagađati kako ima novog dečka. Naime, Ariana je nedavno objavila novu pjesmu pod nazivom 'Boyfriend' zajedno s duom Social House.

Foto: Instagram

- Njih dvoje zaista uživaju u međusobnom društvu i razvijaju svoju vezu. Međutim, još su daleko od statusa cure i dečka - rekao je izvor za Hollywood Life.

Ovo nije prvi put da njih dvoje surađuju. Već su radili zajedno na njezinim singlovima 'Thank you, Next', i '7 Rings'.

Foto: Instagram

Ariana se sa svojim uratkom 'Thank U, Next', zajedno s pjevačicom Taylor Swift (29) s pjesmom 'You Need to Calm Down', u kojem kritizira trolove na društvenim mrežama i napade na pripadnike LGBTQ zajednice, natječe za najviše nagrade, za najbolju pop i video izvedbu godine.

Grande je nominirana i za nagradu najbolje umjetnice godine, a na popisu u toj kategoriji su i reperica Cardi B (26), Billie Eilish (17), Halsey (24), Jonas Brothers i Shawn Mendes (20).

Foto: Instagram

Korejski band BTS, predvodnik K-pop glazbenog vala u Sjedinjenim Državama koji je lani dominirao top ljestvicama, dobio je samo četiri nominacije, zbog čega su nezadovoljni njihovi fanovi.

- Zlo mi je što zapadnjaci ne odaju BTS-u dužno poštovanje. Oni ignoriraju činjenice, postignuća i naravno ljude - piše na Twitteru korisnik Shivani Shintre. MTV tu objavu nije komentirao.

Dobitnici nagrada VMA bit će objavljeni na svečanosti u Newarku u New Jerseyju 26. kolovoza.

POGLEDAJTE VIDEO: