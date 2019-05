Arianina voštana figura izaziva bijes fanova: 'Užas, to nije ona'

Muzej Madame Tussauds u Londonu ima novu voštanu figuru, ali ona nije oduševila posjetitelje. Pogotovo su razočarani fanovi pjevačice Ariane Grande, od kojih mnogi ne mogu vjerovati da je ovo zaista 'replika' njihove pop dive.

You chose Classic Ari!



Now we have her style nailed, you can see @ArianaGrande at Madame Tussauds London for 5 weeks from Friday 💁💕#MTLxAri #ArianaGrande pic.twitter.com/gnd58eCGhC