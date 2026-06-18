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OSVRNULA SE

Arija Rizvić o 'Divljim pčelama': Teodora je najveća žrtva u seriji

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 3 min
Arija Rizvić o 'Divljim pčelama': Teodora je najveća žrtva u seriji
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Foto: Tom Dubravec

Glumica je rekla kako je imala razne emocije prema Teodori. Otkrila je i koje su joj scene ostale u pamćenju te kako ih je doživjela

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Arija Rizvić iz 'Divljih pčela' otkrila je kako se povezala s likom Teodore, ali i da je uloga bila zahtjevna i na momente jako teška.

-  Prošla sam puno mučnih stanja i emocija koje u pravom životu hvala bogu nisam, tako da sam na momente baš patila sa svojim likom i suosjećala jako - rekla je za RTL.hr.

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Foto: RTL

Osim toga, rekla je kako je prema Teodori imala puno razumijevanja.

- Ona je najveća žrtva u ovoj seriji.  Nažalost zbog prevelike ljubavi radila je greške kakve radimo svi u životu, na silu je htjela spasiti brak, a treba se podsjetiti da su to i pedesete godine gdje je sramota bila razvesti se, a k tome i njezina tradicionalna obitelj ju je pritiskala da pod svaku cijenu ostane u tom braku - govori.

Foto: instagram

Dodaje kako je ona jedan kompleksan lik s puno problema i potisnutih emocija.

- Ja sam imala razne emocije prema Teodori, od čuđenja zašto to radi, zašto se toliko bori pa do tuge nad tako teškom sudbinom. To je djevojka koja je predivna i stvarno istinski dobra i koja nije znala da postoji ta jedna Katarina i samo je išla sa svojim suprugom u to malo selo. Željela je živjeti jedan miran život, ali nažalost zbog Jakova i njegove prevare i želje da se vrati prvoj ljubavi nastao je kaos. Svaka žena bi se osjećala izdanom i prevarenom. Gorčina te žene je strašna, tako da s ovim razvodom na kraju sezone i ja sam odahnula što je ta patnja za jednu ženu konačno završila - otkriva.

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Ana Marija Veselčić progovorila o prvoj sezoni 'Divljih pčela'
Foto: instagram

Otkrila je i koje su joj scene ostale u sjećanju.

- Puno ih je bilo, možda emotivno najteža mi je bila scena nakon spontanog pobačaja, jako teška scena. Zatim scena traženja oprosta kod Katarine, obje smo istinski plakale u toj sceni. Pamtit ću Ana Mariju po toj jakoj glumačkoj emociji i povezanosti koju smo ostvarile kao glumačke partnerice - govori Arija.

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Foto: Tom Dubravec

- Svi se prepoznaju i sažive s likovima. Također drugačija je od svih do sad koje smo radili, i vratili smo publiku u jedno vrijeme i period koje više ne postoji - zaključuje glumica kojoj je ovo već treća serija na RTL-u, nakon serije 'San snova' i 'Sjene prošlosti',

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