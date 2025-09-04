Armani je jednu od reklama snimio i u Hrvatskoj, a glavna faca bio je 'novi James Bond'

Svijet mode oprostio se od jednog od svojih najvećih vizionara. Talijanski dizajner Giorgio Armani, poznat kao "Re Giorgio" (Kralj George), preminuo je u 91. godini, ostavivši iza sebe nasljeđe koje je redefiniralo pojam nenametljive elegancije. Njegov odlazak označava kraj jedne ere, no njegov duh nastavlja živjeti kroz bezvremenske kreacije i kampanje koje su pomicale granice.

Jedna od posljednjih takvih, za kultni parfem Acqua di Giò, znakovito je povezana s glumcem za kojeg se šuška da će postati novi James Bond, Aaronom Taylor-Johnsonom, a snimljena je na spektakularnim lokacijama hrvatskog Dugog otoka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Giorgio Armani umro je mirno u svom domu, potvrdila je njegova modna kuća, ostavivši prazninu u industriji koju je desetljećima oblikovao. Njegov put nije bio predodređen. Rođen 1934. u Piacenzi, Armani je sanjao o tome da postane liječnik, no nakon studija medicine i vojne službe, posao dekoratera izloga u milanskoj robnoj kući La Rinascente otvorio mu je oči za svijet mode.

Presudan trenutak dogodio se 1975. godine kada je, na nagovor svog životnog i poslovnog partnera Sergija Galeottija, prodao svoj Volkswagen za tadašnjih 10.000 dolara kako bi pokrenuo vlastiti brend. Taj hrabar potez bio je temelj carstva. Njegova vizija bila je jasna: dizajnirati za stvarne ljude. "Nema nikakve vrline u stvaranju odjeće i modnih dodataka koji nisu praktični", često je govorio.

Foto: Sarah Meyssonnier

Simbol njegove revolucije postao je sako bez podstave, koji je oslobodio muškarce krutih formi i naglasio prirodnu liniju tijela. Za žene je uveo "power suit", odijelo s hlačama i naglašenim ramenima koje je postalo uniforma nove generacije poslovnih žena 1980-ih. "Bio sam prvi koji je omekšao imidž muškaraca i očvrsnuo imidž žena", izjavio je jednom prilikom. Njegova paleta boja, pretežno bež, siva i zagasiti tonovi, postala je sinonim za profinjenost i luksuz koji ne vrišti.

Iako je njegova moda bila suptilna, utjecaj na Hollywood bio je seizmički. Film "Američki žigolo" iz 1980. godine lansirao je i glumca Richarda Gerea i Giorgia Armanija u stratosferu. Armanijevo odijelo postalo je statusni simbol, a crveni tepisi nezamislivi bez njegovih kreacija. Zvijezde poput Jodie Foster, Georgea Clooneyja, Sophije Loren i Seana Penna bile su njegovi vjerni poklonici.

Foto: Benoit Tessier

Nakon Galeottijeve tragične smrti od AIDS-a 1985. godine, Armani je sam preuzeo vođenje tvrtke i pretvorio je u globalno carstvo procijenjeno na preko 10 milijardi eura. U svijetu luksuza kojim dominiraju konglomerati poput LVMH-a i Keringa, Armani je ostao rijetka iznimka – jedini dioničar svoje tvrtke. Njegov brend proširio se na linije Emporio Armani i Armani Exchange, kozmetiku, namještaj, hotele, restorane, pa čak i košarkaški tim Olimpia Milano.

Dok se svijet opraštao od dizajnera, jedna od njegovih posljednjih velikih kampanja ostala je kao snažan vizualni testament. Britanski glumac Aaron Taylor-Johnson, kojemu se prema brojnim izvorima smiješi uloga novog Jamesa Bonda, postao je zaštitno lice mirisa Acqua di Giò. Monokromatska reklama, snimljena u ljeto 2024. u Parku prirode Telašćica na Dugom otoku, više je od običnog promidžbenog spota.

Foto: SOPA Images/SIPA

- Radi se o čovjeku u potrazi za novim iskustvom. On želi potaknuti promjenu i novo poglavlje, ali ne zna što je to. Povezao sam se s tim – osjećajem obnove kroz nepoznato. To me pokreće - izjavio je Taylor-Johnson.

Vrhunac reklame je trenutak u kojem glumac, nakon kratkog pogleda prema horizontu, izvodi elegantan lastin skok s visoke litice u more. Taj dramatičan skok bila je njegova vlastita ideja.

Foto: SMFT

- To je skok vjere s kojim sam se zaista povezao. Uvijek sam bio prilično pustolovan... Htio sam utjeloviti ovog Acqua di Giò muškarca – onoga koji je spreman zaroniti u nepoznato i donositi hrabre odluke - objasnio je glumac.

Foto: Profimedia

Ta metafora savršeno se poklapa s njegovom karijerom. Umjesto da igra na sigurno kao romantični junak, birao je izazovne i raznolike projekte poput nadolazećih filmova "Kraven Lovac", "Nosferatu" i "Rothko". Ljepota divlje prirode Dugog otoka i luksuz Ville Nai, gdje je glumac boravio, poslužili su kao savršena kulisa za ovu priču o hrabrosti.