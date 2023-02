Ashton Kutcher o fotkama s Witherspoon: Da sam je zagrlio, svi bi govorili da imamo aferu...

Američki glumac Ashton Kutcher (45) oglasio se nakon što su fotografije na kojima pozira s glumicom Reese Witherspoon (46) postale viralne.

Fotografije su nastale na premijeri Netflixove romantične komedije 'Tvoje mjesto ili moje' u kojoj su Ashton i Reese glavni glumci. Glumac je ruke čvrsto držao u džepovima, a on i Reese nisu gledali u istom smjeru i bili su malo udaljeni.

Mnogi su primijetili da Kutcher i Witherspoon izgledaju ukočeno na fotkama, a glumac se sada oglasio i objasnio zbog čega su tako pozirali.

- Stvar je jednostavna. Da sam je zagrlio, da sam se ponašao kao da smo bliski, ljudi bi odmah počeli govoriti da imam s njom aferu. A ako stojim pored nje s rukama u džepovima, to nitko ne bi mogao zaključiti. Glasina bi mogla biti i da se ne podnosimo - rekao je glumac u podcastu 'Chicks in the Office'i dodao da su njih dvoje dobri prijatelji.

Kutcherova supruga, glumica Mila Kunis (39) poslala je poruku Reese kad je vidjela fotke i napisala joj kako čudno izgledaju na crvenom tepihu.

Reese je to bilo zabavno jer su ona i Mila već dugo prijateljice, a snimati s njenim suprugom joj je bilo smiješno.

- Ashton je profesionalan, ali istovremeno i najsmješniji tip. Zabavili smo se - izjavila je Reese.

