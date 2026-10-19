'Asia Express': Luni stiže tužna vijest koja za nju mijenja sve

Posljednja etapa laoskog dijela utrke u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi novu borbu za što bolji plasman. No prije nego što natjecatelji nastave put prema sjeveru zemlje, suočit će se sa situacijom za koju ih nijedan izazov nije mogao pripremiti. Luna će iz Zagreba primiti tužnu vijest i natjecanje će pasti u drugi plan.

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„Imam jako ozbiljnu obiteljsku situaciju zbog koje moram ići za Zagreb“, reći će Luna svima i otkriti što se dogodilo: „Primila sam poziv od mame koji nisam očekivala nikako. Javila mi je da… moja sestra više nije s nama.“

Govoreći o sestrinu životu, Luna će podijeliti i okolnosti koje su obilježile njezino odrastanje. „Bolesna je od rođenja, rodila se s dva tumora i cerebralnom paralizom i nikada nije hodala ni pričala... Jednostavno nije još bilo to vrijeme, nitko to još nije očekivao.“

Odlazak u Aziju za Lunu je značio i udaljenost od obitelji i vijest ju je zatekla potpuno nespremnu. „Kad sam odlazila na ovaj daleki put, nisam imala ni u primisli da bi se to sada moglo dogoditi… Presjeklo me.“

Unatoč gubitku, Luna razmišlja o povratku i završetku onoga što je počela dolaskom u show. „Mama je rekla da se borim dalje, želim završiti što sam započela - i zbog sebe, i zbog mame, i zbog svojih… i zbog sestre najviše“, iskrena je.

Vijest o smrti Lunine sestre snažno će odjeknuti među natjecateljima i svi će joj pružiti bezuvjetnu potporu. „Stojimo uz Lunu, potpuna smo joj podrška i želimo da se što prije vrati“, poručit će Zlatni dečki. „Apsolutno želimo da se Luna vrati, računamo na nju, ona je jedan vrli borac“, jasne su Gusarice dok Gazde naglašavaju: „Ona nam je dala snage i volje i želimo da se vrati što prije.“

Foto: RTL

Riječi utjehe uputit će joj i roditelji. „Tvoje mjesto u 'Asia Expressu' ostaje otvoreno i nadam se da se vidimo u Tajlandu“, reći će Ante, a Antonija dodati: „Mi ćemo te čekati.“

Sve što se dogodilo jako će potresti i Katarinu, Luninu partnericu u natjecanju. „Nisam mogla stajati, mislila sam da ću se srušiti tamo. Raspadneš se u nekom momentu. Shvatiš što je bitno u životu, sjetiš se svojih i svoje obitelji i žao ti je za neke stvari koje si napravilo ili nisi“, kaže Katarina.

Lunina snaga i dostojanstvo u tom preteškom trenutku urezat će se u srce svima. Niko će pohvaliti njezinu čvrstinu, a Ivan otkriti da ih je iznenadila snagom koju je pokazala. „Ona nas je motivirala jer smo mislili da nema smisla nastaviti ovo ako ona neće biti dobro“, objasnit će Ivan, a Šprem dodati: „Život i nastavak života je nešto veće od igre, a Luna je zaslužila biti ovdje s nama ako ona to želi.“

Da je vijest potresla cijelu ekipu, potvrdit će i Spartanci dok će Niko sažeti emocije koje su preplavile natjecatelje. „Plakali smo kao mala djeca svi odreda“, reći će.

Foto: RTL

Utrka se nastavlja, a Katarinu ide dalje bez partnerice s kojom je dosad svladavala sve prepreke na putu. „Ne možeš sam ovo prolaziti, moraš imati partnera“, poručuju Gazde, a tko će zauzeti Lunino mjesto i kako će se novonastali par snaći u nastavku utrke - gledajte večeras u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.