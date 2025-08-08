Obavijesti

Show

Komentari 0
PAIGE SPIRANAC

Atraktivna golferica hrvatskih korijena u filmu 'Happy Gilmore 2': 'Adam Sandler je divan lik!'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Atraktivna golferica hrvatskih korijena u filmu 'Happy Gilmore 2': 'Adam Sandler je divan lik!'
2
Foto: Kylie Cooper/REUTERS

Američka golferica hrvatskog porijekla, 32-godišnja Paige Spiranac, zakoračila je u filmske vode glumeći u komediji "Happy Gilmore 2" u kojoj je glavni protagonist Adam Sandler

Netflixov film je priča o igraču golfa Happiju Gilmoreu, kojeg glumi Sandler, a koji pokušava oživjeti karijeru. U filmu premijerno prikazanom 25. srpnja pojavljuje se nakratko Spiranac.

"To je bilo jedno od najboljih iskustava u mom životu", rekla je Spiranac tijekom intervjua na svjetskoj premijeri filma. 

Ona glumi asistenticu na simulatoru golfa koja pokušava pomoći Sandlerovom liku da vrati svoj čarobni udarac.

Las Vegas: Poznati na gala ve?eri Derek Jeter Celebrity Invitational Gala
Foto: AJM/PRESS ASSOCIATION

"Bili smo na setu satima i bilo je nevjerojatno vidjeti koliko se truda ulaže u jednu scenu. Broj ljudi koji su bili uključeni, od kamera do šminke, režije, produkcije... to mi je stvarno otvorilo oči", rekla je.

Spiranac je do 2019. bila profesionalna igračica golfa, zatim je ne odvajajući se od tog sporta postala svojevrsni model na društvenim mrežama s 4 milijuna pratitelja na Instagramu.

PROMOTORICA SPORTA FOTO Golferica naših korijena provocira odjećom: 'Neće me ušutkati ti uštogljeni kritičari'
FOTO Golferica naših korijena provocira odjećom: 'Neće me ušutkati ti uštogljeni kritičari'

Za Paige je ostao upečatljiv susret sa Sandlerom, 58-godišnjim glumcem američkih komedija.

"Imala sam priliku snimiti scenu s njim, a on je jedno od najiskrenijih, najsmješnijih, najljubaznijih i najskromnijih ljudskih bića koje sam ikada upoznala. Zaboravljaš da je on Adam Sandler. Ima tako toplu, blisku energiju... Ne mogu dovoljno reći o njemu", izjavila je.

Premiere of the film "Happy Gilmore 2" in New York
Foto: Kylie Cooper/REUTERS

Paige Spiranac je rođena u Coloradu, a njeni roditelji su Dan i Anette Spiranac. Otac, koji je igrao američki nogomet na Sveučilištu u Pittsburghu, je hrvatskog porijekla. Pittsburgh je jedno od središta hrvatske zajednice u SAD-u.

USKO JE Paige Spiranac u jednodijelnom outfitu, kritizirali je: 'To je jedan od konzervativnijih kostima...'
Paige Spiranac u jednodijelnom outfitu, kritizirali je: 'To je jedan od konzervativnijih kostima...'

 U SAD-u živi 1,2 milijuna Hrvata i njihovih potomaka, navodi Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Prkose godinama i gravitaciji: Pokazale svoj dekolte, guzu i trbuh iako su prešle pedesetu...
GODINE? MA, TO JE SAMO BROJ

Prkose godinama i gravitaciji: Pokazale svoj dekolte, guzu i trbuh iako su prešle pedesetu...

Severina, Sofia Vergara, Charlize Theron... samo su neke od ljepotica koje u petom i šestom desetljeću života izgledaju spektakularno. Njihovi obožavatelji ujedinjeni su u tome da za ove dame 'vrijeme ne postoji'...
Seksi mama Renata otkrila je što njezin suprug misli o njenim atraktivnim fotografijama...
ODUŠEVLJAVA PRATITELJE

Seksi mama Renata otkrila je što njezin suprug misli o njenim atraktivnim fotografijama...

Na ženi se uvijek vidi kada je zadovoljna i sretna, a to ja jesam, ispričala je Renata Lovrinčević Buljan te dodala kako je ostvarila sve svoje snove
Marina Orsag nakon objave o vjenčanju: 'Razumijem vas, ljuti ste jer sam postala nedostupna'
BROJNE REAKCIJE

Marina Orsag nakon objave o vjenčanju: 'Razumijem vas, ljuti ste jer sam postala nedostupna'

Marina Orsag otkrila da se udala i izazvala buru. Komentari ljutnje i tuge preplavili su njezine objave

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025