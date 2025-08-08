Atraktivna golferica hrvatskih korijena u filmu 'Happy Gilmore 2': 'Adam Sandler je divan lik!'

Netflixov film je priča o igraču golfa Happiju Gilmoreu, kojeg glumi Sandler, a koji pokušava oživjeti karijeru. U filmu premijerno prikazanom 25. srpnja pojavljuje se nakratko Spiranac.

"To je bilo jedno od najboljih iskustava u mom životu", rekla je Spiranac tijekom intervjua na svjetskoj premijeri filma.

Ona glumi asistenticu na simulatoru golfa koja pokušava pomoći Sandlerovom liku da vrati svoj čarobni udarac.

Foto: AJM/PRESS ASSOCIATION

"Bili smo na setu satima i bilo je nevjerojatno vidjeti koliko se truda ulaže u jednu scenu. Broj ljudi koji su bili uključeni, od kamera do šminke, režije, produkcije... to mi je stvarno otvorilo oči", rekla je.

Spiranac je do 2019. bila profesionalna igračica golfa, zatim je ne odvajajući se od tog sporta postala svojevrsni model na društvenim mrežama s 4 milijuna pratitelja na Instagramu.

Za Paige je ostao upečatljiv susret sa Sandlerom, 58-godišnjim glumcem američkih komedija.

"Imala sam priliku snimiti scenu s njim, a on je jedno od najiskrenijih, najsmješnijih, najljubaznijih i najskromnijih ljudskih bića koje sam ikada upoznala. Zaboravljaš da je on Adam Sandler. Ima tako toplu, blisku energiju... Ne mogu dovoljno reći o njemu", izjavila je.

Foto: Kylie Cooper/REUTERS

Paige Spiranac je rođena u Coloradu, a njeni roditelji su Dan i Anette Spiranac. Otac, koji je igrao američki nogomet na Sveučilištu u Pittsburghu, je hrvatskog porijekla. Pittsburgh je jedno od središta hrvatske zajednice u SAD-u.

U SAD-u živi 1,2 milijuna Hrvata i njihovih potomaka, navodi Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.