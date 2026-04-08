NAKON VELIKE TRAGEDIJE

Aubrey Plaza (41) očekuje prvo dijete s Chrisom Abbottom, godinu nakon smrti supruga

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

Prema izvoru bliskom paru, beba bi trebala stići na jesen

Glumica Aubrey Plaza trudna je i očekuje svoje prvo dijete s partnerom Chrisom Abbottom, potvrđeno je za magazin People.

Prema izvoru bliskom paru, beba bi trebala stići na jesen. „Bilo je to prekrasno iznenađenje nakon emotivne godine“, rekao je izvor, dodajući kako se par osjeća „vrlo blagoslovljeno“.

Academy Museum Gala fundraiser at the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Vijest je službeno potvrdio i glasnogovornik glumice.

Plaza (41) i Abbott (40) ranije su surađivali na off-Broadway obnovi predstave Danny and the Deep Blue Sea te u filmu Black Bear iz 2020. godine. Abbott trenutačno nastupa na Broadwayu u obnovi klasika Death of a Salesman autora Arthur Miller, uz Nathan Lane i Laurie Metcalf.

Prošli mjesec Plaza je, unatoč trudnoći, uspješno skrivala trudnički trbuh dok je sjedila u prvom redu na Tjednu mode u Parizu. Na reviji modne kuće Loewe nosila je predimenzioniranu kožnu jaknu u kombinaciji s crvenim puloverom i gležnjačama, dok se na predstavljanju Lacoste pojavila u ležernijem izdanju — narančastoj polo majici i mini suknji.

Podsjetimo, glumica je prošle godine ostala bez supruga, scenarista i redatelja Jeff Baena, što je ovu vijest učinilo još emotivnijom za nju i njezinu obitelj.

