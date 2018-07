Australac: 'Evo mene moji ljudi čim osvojim 105.000 kuna....'

Moji prijatelji i ja volimo se kockati, a Svjetski kup je jedan od najvećih sportskih događaja koji gleda cijeli svijet, rekao nam je Australac Jefabell Ford (24) zašto je istetovirao pehar išaran šahovnicom iznad kojeg piše svjetski prvaci, a ispod Hrvatska 2018.

Prilikom predviđanja on je koristio deset ping-pong loptica i izvukao onu na kojoj je pisao iznos od 14.000 kuna. Loptica je zatim uletjela u čašu na kojoj je pisalo Hrvatska. Zatim je otišao do kladionice, gdje je uplatio iznos koji je pisao na loptici, a njegov mogući dobitak je 105.241 kuna.

- Kad Hrvatska pobijedi i osvojim novce, otići ću s prijateljima u Los Angeles, ali prije svega želim doći u Hrvatsku i volio bih se rukovati s nogometašima - rekao je Jefabell. No ni to mu nije bilo dovoljno pa se tetovirao i sve to objavio na svojem YouTube kanalu, a otkrio nam je tko mu je drag od naših 'vatrenih'.

- Sviđa mi se Rakitić jer je zabio pobjednički gol protiv Rusije. Hrvatska ima puno dobrih igrača, poput Modrića, Brozovića i Mandžukića - rekao je Jefabell, koji je jednom bio u Hrvatskoj s prijateljom Mihaelom.

- Obišli smo cijelu Hrvatsku, od Zagreba do Dubrovnika, a najviše su mi se svidjele Plitvice koje su fantastične. Također na putu prema tamo vidjeli smo medvjede koji su nas fascinirali jer takvih nema kod nas - otkrio je Australac koji ne žali za svojim odlukama. O Francuzima kao pobjednicima ne razmišlja. Uvjeren je da će Hrvatska biti prvak svijeta.