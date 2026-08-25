Australija zabranjuje AI pjesme na glazbenim ljestvicama

Službene australske glazbene ljestvice više neće uključivati ​​pjesme koje su pretežno ili u potpunosti generirane umjetnom inteligencijom (AI), prema novim pravilima koja bi trebale stupiti na snagu u petak.

Pjesme koje koriste umjetnu inteligenciju samo kao alat ostat će prihvatljive.

Australsko udruženje diskografske industrije (ARIA), koje izdaje službene glazbene ljestvice u zemlji, izmijenilo je svoj kodeks prakse kako bi zahtijevalo da snimke budu "u velikoj mjeri ljudske". Pjesme također ne smiju biti pomaknute na ljestvicama putem umjetno generiranih streamova ili drugih manipulacija.

Nedavno je u fokusu bila obrada Madonnine pjesme "Like a Prayer" australskog DJ-a i producenta Josha Fawaza. Pjesma se najviše puta puštala na australskim radijima u srpnju i dosegla je četvrto mjesto na ARIA ljestvicama. Kasnije se ispostavilo da su vokali i bubnjevi generirani uz pomoć umjetne inteligencije.

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Prema novim pravilima, takva upotreba umjetne inteligencije mogla bi učiniti pjesmu neprihvatljivom za ljestvice, rekao je glasnogovornik ARIA-e za australski ABC.

ARIA će moći odbiti takve pjesme uvrstiti na ljestvice, isključiti ih ili ukloniti s ljestvica, prilagoditi pozicije i povući akreditacije. Umjetnici i njihovi predstavnici moći će osporiti isključenje i dostaviti dokaze.

Glazbena industrija dugo je kritizirala korištenje snimaka umjetnika za obuku sustava umjetne inteligencije bez pristanka nositelja prava.

Istovremeno, umjetna inteligencija postala je uobičajeni alat za mnoge glazbenike tijekom produkcijskog procesa, uključujući skladanje, aranžiranje i miksanje.

ARIA je izjavila da će stalno preispitivati ​​kodeks prakse kako se politika i tehnologija umjetne inteligencije budu razvijale.