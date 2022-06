Australski glumac uvijek nosi haljine na crvenom tepihu

Glumac i reality zvijezda Christian Wilkins (26) često oduševljava fanove svojim modnim kombinacijama, a poznat je i po svom jedinstvenom stilu. Na crveni tepih i dodjele nagrada dolazi isključivo u haljinama.

U nedjelju se pojavio na dodjeli nagrada Logie koje se održavaju jednom godišnje u Australiji, a publiku je oduševio modnim odabirom.

Za ovu priliku Australac se nije odlučio za klasično crno odijelo već za dugu usku bijelu haljinu otvorenih leđa s biserima. Ovakav dizajn haljine savršeno je istaknuo Christianova mišićava leđa i vitka ramena.

Haljina je sa strane bila stisnuta i na nekim dijelovima prozirna, a look je upotpunio raspuštenom kosom i intrigantnim crnim čizmama koje podsjećaju na kopito.

Christian je ponosno prošetao crvenim tepihom smiješeći se fotografima.

Na društvenim mrežama ga prati nešto više od 32 tisuće pratitelja, a njegov izgled pohvalili su mnogi u komentarima: 'Najbolje si odjeven', 'Prekrasno','Izgledaš kao Bella Hadid'.

Na dodjeli Logie nagrada pridružio mu se i otac, slavni urednik i televizijski voditelj Richard Wilkins (68).

Reality zvijezda je 2020. za magazin Now otkrio da se ponosi time što je homoseksualac, ali da nikad sa svojim roditeljima nije imao razgovor o tome jer smatra kako je to sasvim normalna stvar.

- Nikad nisam smatrao da je to nešto što nekom moram reći. U nekim trenutcima i nisam bio toliko samopouzdan. Bio sam umjetnički nastrojen gay koji se nije uklapao u društvo. Moja obitelj nije me nikad pritiskala da im moram priznati da sam gay. Ako imate potrebu 'izići iz ormara' izađite, ali nemojte misliti da morate - ispričao je Christian za Now to love.

